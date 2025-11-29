【「転生したらスライムだった件」23巻】 11月29日 発売 価格：1,430円

マイクロマガジン社は、「転生したらスライムだった件」の23巻を11月29日に発売する。価格は1,430円。

本作はアニメ化やマンガ化もされている「転生したらスライムだった件」シリーズの原作小説。今回発売される23巻は最終巻となる。

作中ではリムルがヴェルザードから衝撃の事実を告げられる一方、イヴァラージェも不穏な動きを見せる。事態がますます混迷を極めていくなか、すべては1匹のスライムに委ねられる。

なお同日には、番外編の小説版「転生したらスライムだった件 番外編 ～とある休暇の過ごし方～」も刊行される。

【「転生したらスライムだった件」23巻あらすじ】

異世界転生ファンタジーの金字塔、遂に完結！

リムルの帰還により、俄然やる気を漲らせるテンペスト陣営。

そんな中、リムルはヴェルザードから衝撃の事実を告げられる。

それは戦いの根本を揺るがしかねない情報であった。

一方、イヴァラージェも不穏な動きを見せ、

事態はますます混迷を極めていく。

まさに総力戦。

皆がギリギリの戦いを強いられる中、

全ては一匹のスライムに委ねられた。

大人気転生ファンタジー、ついに本編完結！