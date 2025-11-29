「転生したらスライムだった件」最終23巻が本日発売！ すべては1匹のスライムに委ねられる番外編の小説も同日に刊行！
【「転生したらスライムだった件」23巻】 11月29日 発売 価格：1,430円
マイクロマガジン社は、「転生したらスライムだった件」の23巻を11月29日に発売する。価格は1,430円。
本作はアニメ化やマンガ化もされている「転生したらスライムだった件」シリーズの原作小説。今回発売される23巻は最終巻となる。
作中ではリムルがヴェルザードから衝撃の事実を告げられる一方、イヴァラージェも不穏な動きを見せる。事態がますます混迷を極めていくなか、すべては1匹のスライムに委ねられる。
なお同日には、番外編の小説版「転生したらスライムだった件 番外編 ～とある休暇の過ごし方～」も刊行される。
【「転生したらスライムだった件」23巻あらすじ】
『転生したらスライムだった件』
〝転スラ〟初の番外編、小説版が刊行決定！
本編最終23巻と同日発売！
◆GCノベルズ11月29日発売◆
『転生したらスライムだった件 番外編 ～とある休暇の過ごし方～』
異世界転生ファンタジーの金字塔、遂に完結！
リムルの帰還により、俄然やる気を漲らせるテンペスト陣営。
そんな中、リムルはヴェルザードから衝撃の事実を告げられる。
それは戦いの根本を揺るがしかねない情報であった。
一方、イヴァラージェも不穏な動きを見せ、
事態はますます混迷を極めていく。
まさに総力戦。
皆がギリギリの戦いを強いられる中、
全ては一匹のスライムに委ねられた。
大人気転生ファンタジー、ついに本編完結！