車内で無双できるじゃん。

スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCと、持ち歩くものがみんなUSB-Cになった時代。車内の充電環境って圧倒的に追いついていなくない？ 僕の車、未だにUSB-Aの2ポートだよ？

と、明らかにUSB-C不足。家族で出かけりゃ充電ケーブルの取り合いになるこの地獄を、1台で全部解決してくれるヤツを見つけておきました。

UGREENの高出力カーチャージャーです。25％OFFで3,430円破格のコスパ！

巻取りでスッキリ。最大145Wで4台同時充電もサポート

特徴をまとめますと…

・巻取り式USB-C×1／USB-C×2／USB-A×1の万能さ ・単ポート最大100W、全ポート合計145W

という、使い勝手もパワーも両方のステータスがカンストしたような怪物です。

巻取り式USB-Cなので、普段はスッキリとしていますし、ポートの多様さで家族4人のスマホやタブレット、ゲーム機も充電しながらロングドライブ楽しめますねー。

また、単ポートで最大100W。世の中のハイパワーノートPCも高速充電できるので、移動中にPCを充電したいときもコレで解決。

利用シーンを考えるたびに、3,430円で買えて良い充電器じゃなくないか？ と恐怖しています。

現代は、ナビアプリやら音楽再生やらで、車内でスマホ使う時間も増えていますし、車中泊や災害時の電源としても車という環境は一目置かれています。

こうした高性能充電器も、あって然るべき備えなのではないか？と僕は思うのです。

UGREEN 【70cm巻き取り式】合計145W シガーソケット 3,430円 Amazonで見る PR PR

