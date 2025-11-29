日経225先物：29日0時＝110円安、5万140円
29日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比110円安の5万140円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万253.91円に対しては113.91円安。出来高は2904枚となっている。
TOPIX先物期近は3371ポイントと前日比8.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.44ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50140 -110 2904
日経225mini 50145 -105 56630
TOPIX先物 3371 -8.5 5912
JPX日経400先物 30350 -40 513
グロース指数先物 694 +2 181
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3371ポイントと前日比8.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.44ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50140 -110 2904
日経225mini 50145 -105 56630
TOPIX先物 3371 -8.5 5912
JPX日経400先物 30350 -40 513
グロース指数先物 694 +2 181
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース