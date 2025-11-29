　29日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比110円安の5万140円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万253.91円に対しては113.91円安。出来高は2904枚となっている。

　TOPIX先物期近は3371ポイントと前日比8.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.44ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50140　　　　　-110　　　　2904
日経225mini 　　　　　　 50145　　　　　-105　　　 56630
TOPIX先物 　　　　　　　　3371　　　　　-8.5　　　　5912
JPX日経400先物　　　　　 30350　　　　　 -40　　　　 513
グロース指数先物　　　　　 694　　　　　　+2　　　　 181
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース