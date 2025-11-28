「穿くだけでオシャレ！」【niko and ...】40・50代が参考にしたい！「パンツコーデ」

秋冬コーデに取り入れたいのは、穿くだけでサマになるパンツ。【niko and...（ニコアンド）】から登場している注目アイテムは、シルエットやディテールにこだわったものばかり。今回は40・50代にも取り入れやすいバリエーション豊富なパンツコーデをピックアップ。一本で印象が決まる主役パンツを、参考になるリアルコーデとともにご紹介します。

ハンサムさをひとさじ♡ 大人のこなれワイドデニムコーデ

【niko and...】「LOOSE WIDE DENIM」\4,040（税込・セール価格）

ほんのり辛口なムードが漂うオーバーダイのワイドデニムは、取り入れるだけでオシャレな雰囲気に。やわらかなモカボーダーのフェザーニットを合わせれば、カジュアルながらも女性らしい印象が叶いそうです。ミュールとフリンジショルダーがラフすぎない都会的な雰囲気を演出。ほどよく色味をまとめることで、今っぽい大人のパンツコーデが完成します。

斜め切り替えで脚長見えも◎ ラフさと品を両立

【niko and...】「Misayoデニムパンツ」\8,000（税込）

サイドに施された斜めの切り替えが目を引く、ほどよいゆるさと脚長効果を兼ね備えた一本。アニマルがプリントされたアイボリーのニットを合わせることで、甘すぎない大人の遊び心をプラスしています。羽織りには、ストライプのルーズジャケットを選んで、どこかメンズライクな雰囲気に。ボディバッグとスニーカーはトーンを揃えて統一感を出すことで、ラフながらも計算されたバランスコーデの完成です。

ニュアンスカラーで仕上げる大人のリラックスカジュアル

【niko and...】「Misayoラクキリスウェットパンツ」\7,000（税込）

斜めの切り替えがアクセントになったスウェットパンツは、ひとクセある大人カジュアルにぴったり。足元はダークブラウンのサイドゴアブーツを選ぶことでパンツとのメリハリが生まれ、全体が引き締まった印象に。白Tとハーフジップフリースを重ねて爽やかかつリラックス感がありながらも、どこか上品な雰囲気を残した大人世代も取り入れやすいカジュアルコーディネートです。

チェックパンツでつくる大人のこなれ見えコーデ

【niko and...】「ツイルチェックタックパンツ」\6,600（税込）

ほどよく余裕があり、ダボっと感のあるラインが、抜け感のある着こなしを演出してくれる一本。トップスには、スウェット風トップスをタックイン。黒のトレッドシューズで足元に重さを出しつつ、カラーバッグをプラスすることで、遊び心のある大人のボーイッシュスタイルに。ニットワッチを添えて、シーズンムードをぐっと高めた大人のこなれ見えコーデです。

