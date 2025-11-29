沖縄県浦添市のPARCO CITYに「Nintendo POP-UP STORE in OKINAWA」が本日11月29日より期間限定オープン
沖縄県浦添市にある「PARCO CITY」内にて「Nintendo POP-UP STORE in OKINAWA」が11月29日から期間限定でオープンする。会期は2026年1月12日までで、営業時間は10時から22時まで。
「Nintendo POP-UP STORE in OKINAWA」は沖縄初上陸となる任天堂の直営オフィシャルストア。会場では、「スーパーマリオ」や「どうぶつの森」、「ゼルダの伝説」、「スプラトゥーン」、「ピクミン」をテーマにしたオリジナルグッズが販売される。また、今までオフィシャルストアでしか購入できなかった商品の一部も販売予定となっている。
【Nintendo POP-UP STORE in OKINAWA】
会期：11月29日～2026年1月12日
会場：沖縄県浦添市「PARCO CITY」（2F センタープラザ）
営業時間：10時～22時
主催：サンエーパルコ
※11月29日、11月30日の入場について
開店前にお並びのお客さまは「3F OSHMAN’S前 共用部」にお並びください。
＊当日の混雑状況によっては整列場所を変更する場合がございます。
＊当日の混雑状況によっては入場規制を行う場合がございます。
[おしらせ]11月29日（土）から期間限定で、サンエー浦添西海岸PARCO CITYに「Nintendo POP-UP STORE in OKINAWA」（主催：株式会社サンエーパルコ）がオープンします。#NintendoTOKYO/OSAKA/KYOTO の店頭でしかご購入いただけなかったアイテムも販売予定です。https://t.co/kssx1ha6zk pic.twitter.com/gI87C3AOFO- Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKA (@N_Officialstore) November 6, 2025