【Nintendo POP-UP STORE in OKINAWA】 11月29日～2026年1月12日 開催 会場：沖縄県浦添市「PARCO CITY」（2F センタープラザ） 営業時間：10時～22時

　沖縄県浦添市にある「PARCO CITY」内にて「Nintendo POP-UP STORE in OKINAWA」が11月29日から期間限定でオープンする。会期は2026年1月12日までで、営業時間は10時から22時まで。

　「Nintendo POP-UP STORE in OKINAWA」は沖縄初上陸となる任天堂の直営オフィシャルストア。会場では、「スーパーマリオ」や「どうぶつの森」、「ゼルダの伝説」、「スプラトゥーン」、「ピクミン」をテーマにしたオリジナルグッズが販売される。また、今までオフィシャルストアでしか購入できなかった商品の一部も販売予定となっている。

※11月29日、11月30日の入場について
　開店前にお並びのお客さまは「3F OSHMAN’S前 共用部」にお並びください。
＊当日の混雑状況によっては整列場所を変更する場合がございます。
＊当日の混雑状況によっては入場規制を行う場合がございます。