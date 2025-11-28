細田守監督の最新作『果てしなきスカーレット』の劇場公開を記念し、細田監督の代表作『バケモノの子』を期間限定でTVerで特別配信！スタジオ地図・細田守監督の作品がTVerで配信されるのは今回が初となる。

配信URL：https://tver.jp/series/srlndqnmb5

配信期間：11月29日（土）午前0時〜12月5日（金）23時59分

『バケモノの子』は、バケモノの男と孤独な少年の奇妙な師弟関係を軸に、バケモノたちの棲む異世界での修行と冒険、リアルな渋谷の街を舞台にした壮大なアクション、そして親子の絆やヒロインとの淡い恋愛など、子どもから大人まで楽しめる感動の冒険活劇。

声の出演は、主人公・九太（きゅうた）の少年期を宮粼あおい、青年期を染谷将太が務め、九太の師匠である“バケモノ”の男・熊徹（くまてつ）を、最新作『果てしなきスカーレット』でもスカーレットの父・国王役を演じる役所広司が担当。さらに、ヒロイン・楓（かえで）を広瀬すず、熊徹の悪友・多々良（たたら）を大泉洋、百秋坊（ひゃくしゅうぼう）をリリー・フランキー、宗師（そうし）を津川雅彦、熊徹のライバル・猪王山（いおうぜん）を山路和弘、その息子・一郎彦（いちろうひこ）の声を黒木華（少年期）と宮野真守（青年期）が務めるなど、豪華キャスト陣が集結している。最新作『果てしなきスカーレット』とあわせて、細田監督の作品世界をぜひTVerにて！

【連動TVer配信】

細田監督最新作『果てしなきスカーレット』公開を記念して、豪華声優陣の出演ドラマを期間限定配信！

特集URL：https://tver.jp/specials/movie_scarlet

▼配信作品 以下ラインナップ他を順次配信

