¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¼¯Åçº»´õ¡¡Éé½ý¤Ç¥¿¥Ã¥°£Ì½Ð¾ì¼Âà¤Ø¡ÄÈÓÅÄº»Ìí¡õ¥Ó¡¼¡¦¥×¥ì¥¹¥È¥ê¡¼ÁÈ¤¬·«¤ê¾å¤¬¤ê·è¾¡£Ô¿Ê½Ð
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¼¯Åçº»´õ¡Ê£³£²¡Ë¤¬¡¢£²£¸ÆüµþÅÔÂç²ñ¤Ç¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°Àï¡Ö¥´¥Ã¥Ç¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î½Ð¾ì¤ò¼Âà¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æ±Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç¼ëÎ¤¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¡õ¥á¡¼¥¬¥ó¡¦¥Ù¡¼¥ó¤È·ãÆÍ¡££±£µÊ¬»þ´ÖÀÚ¤ì°ú¤Ê¬¤±¤ÎËö¡¢¥Ö¥ë¡¼¥´¥Ã¥Ç¥¹£²°ÌÆÍÇË¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ëÎ¤¡¢¼¯ÅçÁÈ¤Î½Ð¾ì¼Âà¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯£´°Ì¤À¤Ã¤¿ÈÓÅÄº»Ìí¡¢¥Ó¡¼¡¦¥×¥ì¥¹¥È¥ê¡¼ÁÈ¤¬·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²£¹ÆüÂçºåÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½éÀï¤Ç¤Ï¡¢ÈÓÅÄ¡õ¥Ó¡¼ vs ¤µ¤¯¤é¤¢¤ä¡¢¶êÎï¤µ¤ä¤«ÁÈ¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£