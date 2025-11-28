¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¦ÃË½÷£×Í¥¾¡Àï¡Û°æ¾åÍÚÈÞ¡¡¶á¶·¾å¾ºµ¡¥²¥Ã¥È¡Ö¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢²¼¤¬¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡Ö¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼£Â£Ï£Á£Ô£Ò£Á£Ã£ÅÇÕ¡¡ÃË½÷£×Í¥¾¡Àï¡×¤¬£²£¹Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡°æ¾åÍÚÈÞ¡Ê£²£²¡áÆÁÅç¡Ë¤Ï£²£°£²£¶Ç¯Á°´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤Ç£¶¡¦£²£µ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢Èô¤Óµé¤Ç¼«¿È½é¤Î£Á£±µé¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À£Á£±µé¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸¬Â½¤¹¤ë¤¬¡¢Ãå¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£
¡¡º£Àá¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿£²£±¹æµ¡¤Ï¶á¶·¾å¤êÄ´»Ò¤Ç¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢²¼¤¬¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸¡¤Ç¤ÏµÚÂèÅÀ¤ÎÆ°¤¡£ÅöÃÏ¤ÏÌ¤¾¡Íø¤À¤¬¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÇòÀ±¤òµó¤²£ÖÁè¤¤¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¡£