2本買っても4,000円以下！【ワークマン】楽ちんオシャレが叶う♡「優秀パンツ」

忙しい朝やアクティブに動きたい日にもぴったり。【ワークマン】から登場しているパンツは、どれも動きやすさと快適さを備えながら、見た目もキマる優秀アイテムが揃っています。しかも、2本買っても4,000円以下というプチプラ価格！ 今回はそんなお得で頼れるパンツたちと、大人の着こなしにおすすめのコーディネートを合わせてご紹介します。

大人の毎日に寄り添うテーパードパンツ

【ワークマン】「レディースシーンレスタックパンツ」\1,900（税込）

すっきりとしたテーパードラインに、タックを利かせて立体感のあるシルエットに仕上げた一本。ウエストの後ろ部分がゴム仕様になっており、見た目のスマートさはそのままに、快適な穿き心地を実現してくれそう。さりげなく配置された６つのポケットや防汚加工、イージーケア対応など、毎日にうれしい機能も充実。きれいめにもカジュアルにもなじむ、優秀パンツです。

軽やかで上品な大人のデイリースタイル

ベージュのパンツに、グレージュ系のアウターを重ねたやわらかなワントーン風コーデ。シックな黒のシューズで足元を引き締めつつ、アクセントカラーとしてグリーンの小物を取り入れて、コーデ全体にリズムをもたらしています。ショッピングからカフェ時間、アクティブなお出かけまで、さまざまなシーンで活躍してくれそうなバランスコーデです。

頼れる大人のデイリーパンツ

【ワークマン】「レディース撥水コーデュロイワイドパンツ」\1,900（税込）

ほどよい光沢と厚みが魅力のコーデュロイ素材のパンツ。ほんのりワイドなシルエットが脚のラインを拾いにくく、スタイルアップも期待できそうです。ウエストの後ろ部分はゴム仕様で、動きやすさと快適な着用感を両立。撥水加工が施されているため、急な雨やちょっとした水はねも気にせず着られそう。きちんと感のあるフロントデザインで、カジュアルすぎないのもうれしいポイントです。

大人の抜け感カジュアルスタイル

アイボリーのパンツに、ブルーのニットを合わせた配色が爽やかな印象のコーデは、ダークブラウンのブルゾンを羽織ることで、全体の印象がグッと引き締まります。足元にはアウターと同色のブーツをセレクト。色味に統一感を持たせることで、カジュアルながらも品よくまとまった大人スタイルに仕上がります。

