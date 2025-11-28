自民党の地方組織・都道府県連のうち、２０２４年に政治資金パーティーを開いたのは５道県で、前年の２４都道府県から激減したことがわかった。

自民派閥を巡る政治資金規正法違反事件の影響が地方に波及した形だ。事件で問題になった販売ノルマや収入の還流を廃止する動きが出ているものの、地方には党勢衰退への危機感が広がっている。

◇

「改革をせずに開催しても、有権者の理解を得られない」。自民愛知県連会長の丹羽秀樹衆院議員は、２４、２５年とパーティーを見送った理由を明かした。所属していた池田佳隆・元衆院議員は同法違反で起訴されたが、公判は始まっていない。

２３年のパーティー収入は１億４３７０万円で全収入の４割を占めたが、県連の２４年の収支は約１億円の赤字に陥った。出張や懇親会の見直しを余儀なくされており、丹羽氏は「２７年の統一地方選を控え、厳しくなってきている」と先行きを不安視する。県連はパーティーの透明性を高めた上で、来年の開催を目指すという。

東京では都議会会派の政治団体でパーティー券収入の不記載が発覚した。都連は２３年を最後に開いておらず、都連関係者は「最近はパーティーに関する話自体が出ない」と漏らす。

◇

派閥の事件では、ノルマを超えてパーティー券を販売した議員側に収入を還流するなどの不透明な仕組みが批判を呼び、党は派閥による開催を禁止した。

総務省が２８日に公開した２４年分の政治資金収支報告書などによると、千葉、大阪、鹿児島など少なくとも１１府県連が同年の開催を自粛・延期していた。都道府県連全体のパーティー収入も、２３年の計１５億円超から約２億円にまで落ち込んだ。

収益は選挙の候補者に対する「公認料」などにも充てられるため、「組織を維持するために必要だ」「意見交換の場としての役割もある」といった声は根強い。１４道県連が２５年に開催または開催予定と取材に答えた。

２４年に自粛した青森県連は、議員側への還元をやめた上で今年４月に開いた。広島県連は現金の取り扱いを取りやめ、振り込みに一本化して透明化を図った。

京都府連は議員のノルマを撤廃し、来年からの再開を目指す。１１月のパーティーで、販売枚数を約５０００枚減らして会場の定員に合わせたという岐阜県連は、「『事実上の寄付』といった批判を受けないように配慮した」としている。

駒沢大の富崎隆教授（政治学）の話「パーティーは資金集めの一つの手段であり、収入と支出を明らかにすることが重要。地方組織が信頼を得られる方法を独自に探るのは望ましい姿だ」