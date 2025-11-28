ももいろクローバーZ×スイパラのコラボカフェ、東京・大阪など全国7店舗で開催
【女子旅プレス＝2025/11/28】ももいろクローバーZとSWEETS PARADISEとのコラボカフェ「ももクロCafe by SWEETS PARADISE」が、2025年12月1日から12月25日まで全国のスイーツパラダイス7店舗で開催される。
【写真】マイクロブタカフェ「mipig cafe」大阪・心斎橋に初出店
LIVE Blu-ray & DVD『ももいろクリスマス 2024 -HOLY 4D NIGHT-』の発売を記念して企画されるもの。期間中は、従来のスイーツ食べ放題にプラスして注文できる、メンバーや楽曲をイメージしたコラボメニューやドリンクを用意。ここでしか手に入らないオリジナルグッズも登場する。
ファンにとって見逃せないのがノベルティ特典だ。コラボカフェを利用すると、2種類の「ペーパーランチョンマット」からランダムで1枚が配布されるほか、コラボメニューを1品注文するごとに全5種類の「オリジナルコースター」からランダムで1枚がプレゼントされる。
会場では、このイベントに合わせて制作されたオリジナルグッズも登場する。重要なのは、グッズ購入がコラボメニューを飲食した利用者のみに限定されている点だ。グッズのみの購入・グッズ予約は不可のため要注意だ。
さらに、税込2,500円購入ごとに「オリジナルブロマイド（全5種）」がランダムで1枚もらえる購入特典も用意されている。
なお席の事前予約はアプリからのみ受付けており、利用希望日の5週間前から前日20時まで予約可能で、各日先着順。特に会期終盤のクリスマスシーズンにあたる12月22日（月）から12月25日（木）は、平日であっても土日祝日価格が適用される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
開催期間 2025年12月1日（月）〜12月25日（木）
スイーツパラダイス新宿東口店
東京都新宿区新宿3-26-6 新宿FFビB1F
平日11:00〜21:00／土日祝10:30〜21:00
スイーツパラダイス横浜ビブレ店
神奈川県横浜市西区南幸2丁目15-13 横浜ビブレ 4F
平日11:00〜21:00／土日祝10:00〜21:00
スイーツパラダイス丸井大宮店
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3 7F
10:30〜21:00
スイーツパラダイス梅田店
大阪府大阪市北区角田町5-1梅田楽天地ビル2F
平日10:30〜21:00／土日祝10:00〜21:00
スイーツパラダイスクレフィ三宮店
兵庫県神戸市中央区三宮町1-4-3 クレフィ三宮6F
10:30〜21:00
スイーツパラダイス広島パルコ店
広島県広島市中区本通10-1 広島パルコ本館B1F
10:00〜20:30
CAFE STAND KYOTO SWEETS PARADISE（テイクアウト専門店）
京都府京都市中京区河原町通四条上ル米屋町385番地 河原町OPA B1F
10:30〜21:00
【Not Sponsored 記事】
【写真】マイクロブタカフェ「mipig cafe」大阪・心斎橋に初出店
◆ももクロ、スイパラ全国7店舗でコラボカフェ
LIVE Blu-ray & DVD『ももいろクリスマス 2024 -HOLY 4D NIGHT-』の発売を記念して企画されるもの。期間中は、従来のスイーツ食べ放題にプラスして注文できる、メンバーや楽曲をイメージしたコラボメニューやドリンクを用意。ここでしか手に入らないオリジナルグッズも登場する。
ファンにとって見逃せないのがノベルティ特典だ。コラボカフェを利用すると、2種類の「ペーパーランチョンマット」からランダムで1枚が配布されるほか、コラボメニューを1品注文するごとに全5種類の「オリジナルコースター」からランダムで1枚がプレゼントされる。
◆コラボカフェ利用者限定のオリジナルグッズ
会場では、このイベントに合わせて制作されたオリジナルグッズも登場する。重要なのは、グッズ購入がコラボメニューを飲食した利用者のみに限定されている点だ。グッズのみの購入・グッズ予約は不可のため要注意だ。
さらに、税込2,500円購入ごとに「オリジナルブロマイド（全5種）」がランダムで1枚もらえる購入特典も用意されている。
なお席の事前予約はアプリからのみ受付けており、利用希望日の5週間前から前日20時まで予約可能で、各日先着順。特に会期終盤のクリスマスシーズンにあたる12月22日（月）から12月25日（木）は、平日であっても土日祝日価格が適用される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ももクロCafe by SWEETS PARADISE概要
開催期間 2025年12月1日（月）〜12月25日（木）
■開催店舗・営業時間
スイーツパラダイス新宿東口店
東京都新宿区新宿3-26-6 新宿FFビB1F
平日11:00〜21:00／土日祝10:30〜21:00
スイーツパラダイス横浜ビブレ店
神奈川県横浜市西区南幸2丁目15-13 横浜ビブレ 4F
平日11:00〜21:00／土日祝10:00〜21:00
スイーツパラダイス丸井大宮店
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3 7F
10:30〜21:00
スイーツパラダイス梅田店
大阪府大阪市北区角田町5-1梅田楽天地ビル2F
平日10:30〜21:00／土日祝10:00〜21:00
スイーツパラダイスクレフィ三宮店
兵庫県神戸市中央区三宮町1-4-3 クレフィ三宮6F
10:30〜21:00
スイーツパラダイス広島パルコ店
広島県広島市中区本通10-1 広島パルコ本館B1F
10:00〜20:30
CAFE STAND KYOTO SWEETS PARADISE（テイクアウト専門店）
京都府京都市中京区河原町通四条上ル米屋町385番地 河原町OPA B1F
10:30〜21:00
【Not Sponsored 記事】