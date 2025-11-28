水樹奈々の公式グッズ仕様不備で謝罪 「充電式カイロ」使用中に異常な発熱発生の事象確認で使用中止呼びかけ
声優・水樹奈々のライブ『NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026』公式サイトが28日に更新され、オフィシャルグッズ「VISION☆充電式カイロ」が、使用中に異常な発熱が発生した事象を確認したことから使用中止を呼びかけ、仕様不備を謝罪した。
【写真】仕様不備が発生した水樹奈々の公式グッズ「充電式カイロ」
公式サイトでは「オフィシャルグッズ「VISION☆充電式カイロ」、仕様不備のお詫びと使用中止のお願い」と題して「2025年10月28日(火)より通販サイト「mono stand」にて販売しておりました『NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026』のオフィシャルグッズ「VISION☆充電式カイロ」において、使用中に異常な発熱が発生した事象が確認されました」と報告。
「現在、安全性に関する調査を至急実施しておりますが、原因がまだ特定できていない状況でございます。つきましては、事故防止の為、お手元の商品（本体及び付属の充電ケーブル含む）は使用を中止いただきますようお願い申し上げます」と注意を呼び掛けた。
購入者への対応は「お客さまへはメールにて個別にご案内しておりますので、合わせてご確認お願いいたします」「今後の対応につきましては、調査結果を確認次第、近日中に改めて当サイト、販売サイト「mono stand」にて掲出させていただくとともに、ご購入のお客さまへは別途メールにてご連絡させていただく予定です。今しばらく、商品をお手元で保管くださいますようお願い申し上げます。電源OFF、充電していない状態では発熱等の事象は生じませんのでご安心ください」と伝えた。
該当商品：「VISION☆充電式カイロ」
品番：NM25-VS-36
該当不備内容：使用中に異常な発熱が発生した事象が確認されております。
【写真】仕様不備が発生した水樹奈々の公式グッズ「充電式カイロ」
公式サイトでは「オフィシャルグッズ「VISION☆充電式カイロ」、仕様不備のお詫びと使用中止のお願い」と題して「2025年10月28日(火)より通販サイト「mono stand」にて販売しておりました『NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026』のオフィシャルグッズ「VISION☆充電式カイロ」において、使用中に異常な発熱が発生した事象が確認されました」と報告。
購入者への対応は「お客さまへはメールにて個別にご案内しておりますので、合わせてご確認お願いいたします」「今後の対応につきましては、調査結果を確認次第、近日中に改めて当サイト、販売サイト「mono stand」にて掲出させていただくとともに、ご購入のお客さまへは別途メールにてご連絡させていただく予定です。今しばらく、商品をお手元で保管くださいますようお願い申し上げます。電源OFF、充電していない状態では発熱等の事象は生じませんのでご安心ください」と伝えた。
該当商品：「VISION☆充電式カイロ」
品番：NM25-VS-36
該当不備内容：使用中に異常な発熱が発生した事象が確認されております。