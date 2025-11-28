細田守監督の代表作『バケモノの子』TVerで12月5日まで期間限定配信決定
スタジオ地図・細田守監督の最新作『果てしなきスカーレット』の劇場公開を記念して、同監督の代表作『バケモノの子』（2015年）が11月29日午前0時から12月5日午後11時59分までの期間限定で見逃し無料配信動画サービス「TVer」で特別配信される。細田監督の作品がTVerで配信されるのは今回が初となる。
【動画】芦田愛菜が歌うエンディングテーマ「果てしなき」特別PV
『バケモノの子』は、バケモノの男と孤独な少年の奇妙な師弟関係を軸に、バケモノたちの棲む異世界での修行と冒険、リアルな渋谷の街を舞台にした壮大なアクション、そして親子の絆やヒロインとの淡い恋愛など、子どもから大人まで楽しめる感動の冒険活劇。
声の出演は、主人公・九太（きゅうた）の少年期を宮崎あおい（※崎＝たつさき）、青年期を染谷将太が務め、九太の師匠である“バケモノ”の男・熊徹（くまてつ）を、最新作『果てしなきスカーレット』でスカーレットの宿敵クローディアス役を演じる役所広司が担当。
ヒロイン・楓（かえで）を広瀬すず、熊徹の悪友・多々良（たたら）を大泉洋、百秋坊（ひゃくしゅうぼう）をリリー・フランキー、宗師（そうし）を津川雅彦、熊徹のライバル・猪王山（いおうぜん）を山路和弘、その息子・一郎彦（いちろうひこ）の声を黒木華（少年期）と宮野真守（青年期）が務めている。
また、『果てしなきスカーレット』の声優陣の出演ドラマもTVerにて期間限定で順次配信中。
『Mother』
『黄金の豚−会計検査庁 特別調査課−』
『Q10』
『ST 赤と白の捜査ファイル』
『掟上今日子の備忘録』
『ゆとりですがなにか』
『地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子』
『北風と太陽の法廷』
『愛してたって、秘密はある。』
『真犯人フラグ』
『ブラッシュアップライフ』
『Dr.チョコレート』
『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』
『ドン★キホーテ』
『デスノート』
『GO HOME〜警視庁身元不明人相談室〜』
『消せない「私」ー復讐の連鎖ー』
