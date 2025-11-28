¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£×£Ô£Ì¡ÛÀ®ÅÄÏ¡¡¡³®Àû¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÀÄ¿¹¤Ç¶Ë°ÈóÆ»¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª EVIL¤éH.O.TÂçµóÍðÆþ¤Ç£²¾¡ÌÜ
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£¸ÆüÀÄ¿¹Âç²ñ¤Î¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ê£×£Ô£Ì¡Ë¡×£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ç¡¢¶Ë°·³ÃÄ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×À®ÅÄÏ¡¡Ê£²£·¡Ë¡¢£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¡Ê£³£·¡ËÁÈ¤¬¡Ö£Ô£Í£Ä£Ë¤Î¡×¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê£³£·¡Ë¡¢Âç´äÎÍÊ¿¡Ê£²£·¡ËÁÈ¤«¤é£²¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ³®Àû¤½¤·¤Æ£²£¹ºÐ¤ÎÃÂÀ¸ÆüÁ°Æü¤ÎÀ®ÅÄ¤¬¡¢¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤°¤ï¤Ì¶Ë°¤Ö¤ê¤ò¤ß¤»¤Ä¤±¤¿¡£Âç´ä¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¥Ü¥à¤òÍá¤Ó¤Æ¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ï£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¤¬¾ì³°¤«¤é¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÂ¤ò°ú¤¤¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¤Î¥®¥¿¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï£Ô£Í£Ä£Ë¤Î¥Ï¡¼¥È¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁË»ß¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤«¤é¤Ï£Å£Ö£É£Ì¡¢¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¡¢¹â¶¶ÍµÆóÏº¡¢¥Á¥§¡¼¥º¡¦¥ª¡¼¥¨¥ó¥º¡¢¶â´ÝµÁ¿®¤¬Âçµó½±Íè¡£¥Õ¥¡¥ì¤È¥ª¡¼¥¨¥ó¥º¤¬¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤ë¤È¡¢ÍµÆóÏº¤¬Âç´ä¤ËµÞ½ê¹¶·â¡£¶â´Ý¤â¥¶¥Ã¥¯¤Ë¥¦¥¤¥¹¥¡¼¥ß¥¹¥È¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë£Å£Ö£É£Ì¤¬¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤òÂç´ä¤ËÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤ªÁ·Î©¤Æ¤ò¤µ¤ì¤¿À®ÅÄ¤¬¡¢ÃÏ¹ö¤ÎÃÇÆ¬Âæ¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤ÎÀ®ÅÄ¤È£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¤Ï¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤Ç¹µ¼¼¤Ø¡£²¿¤È¤â¸åÌ£¤Î°¤¤À®ÅÄ¤Î³®Àû¤Ë¡¢ÀÄ¿¹¸©Ì±¤Î¿´¶¤ä¤¤¤«¤Ë¡½¡½¡£