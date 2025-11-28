「結婚式には行かない」娘に告げた最後の拒絶…父をやめる決断をしたのはなぜ？
あなたは、「親」でいることをやめたくなったことがありますか？
主人公・征矢（せいや）は、妻の勝手な行動により、愛する娘・奏（かなで）から徹底的に無視され続けるという地獄のような日々を送ります。これは、自己中心的な妻の”呪い”によって、父親であることを強制終了させられた男の物語です…。
幼少期はパパが大好きだった娘・奏だったのに…。
思春期になると…？
娘はなぜ変わってしまったのか？ 思春期ってそういうもの…？
征矢は、娘の気持ちを理解しようと努力しますが、何かが変なのです。
彼は、娘の幸せを願いつつも、長年拒絶され続けた過去をなかったことにはできないと語ります。そして、娘からの結婚式参列の依頼を断ります。
この重い決断は、単なる冷酷さではありません。
家族の愛という美談だけでは終わらない、現実の厳しさと、傷ついた父親の解放を描いた『父をやめる日』。
あなたはこの結末を、冷たいと思いますか？それとも、自分を救うための、最も勇気ある決断だと思いますか？
父の「解放」の瞬間を、ぜひ見届けてください。
漫画「父をやめる日」
(ウーマンエキサイト編集部)