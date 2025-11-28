ニュース解説メディア「The HEADLINE」の石田健編集長（36）が、28日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演し、大切なデートでの店選びでこだわりを語った。

会社で会食の機会も多いという石田氏は、その相手や条件などに合わせて店をリストアップし、社内でも共有しているという。

一方で、プライベートではこだわりがあるという。「彼女が選んできた店が、ガン萎えだったと。レストランで、誕生日ですと。楽しみだなあと。“店選びますよ”と言ってきて、絶妙な店がきた時に、心から喜べないし、チェーンより上くらいの料理が来るのは何となく予想しちゃって、気が乗らないという」。さらに「そういう時、（会社の）リストを渡したくなるんですよ」ともぶっちゃけた。

石田氏の意見に、「千鳥」大悟が「それは良くないなあ」と指摘するなど、出演者たちからブーイングが続出。すると石田氏は「今の話、なしにして下さい」と撤回を申し出ながらも、「居酒屋のノリで選んじゃったのかな？もうちょい気合入れられなかったのかな？とか、センスが合わないなとか」と続けた。

石田氏は飲食店のレビューサイトの評価も気にするというが、ここでタレント近藤千尋が「そういう店でも楽しめるのがカップルじゃないですか？」と助言。「点数で決めるのもいいけど、3.0で入って、おいしかった時の方が（気持ちは）上回るじゃないですか？」とも話した。

石田氏は「おっしゃる通りです」と折れながらも、やはり特別な日は特別な雰囲気を味わいたいタイプのよう。「誕生日だ、祝おうって時に、何でこのシチュエーション、このタイミングで冒険に出たのかというのを問いただしたい」と、釈然としない様子だった。

「この世にあまたある店の中で、何でこのシチュエーションでこの店を選んで、ここで勝負掛けようしたのかという、そのロジックが気持ち悪い」。さらに「お互い気持ちいい状態がベストだと思っていて」と主張すると、大悟から「（社内で作った）リストを渡された瞬間が、一番気持ち悪いよ」とツッコミを受けていた。