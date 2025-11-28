お笑いタレント・とにかく明るい安村（43）、お笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘（48）が27日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。プロポーズの話題で盛り上がった。

ラッシュモブでプロポーズしたことを明かした尾形から、自身のプロポーズについて聞かれた安村は、当時はまだコンビで、給料が月15万円程度だったことを回想。そして、「朝、神保町花月の稽古終わりで…」と語り出した。

すると、尾形がすぐに反応。「朝言ったんですか?変わってるな〜嫌じゃないですか、朝言われるの。夜、良い雰囲気で言いたいみたいな、ありますけどね」とまさかのダメ出しを受け、安村は大笑い。

「プロポーズしよう、しようとずっと思ってたの。誕生日にしようとか、いろいろ考えてて、伸びてたのよ」となかなか言えなかったことを振り返り、「これはちょっとダメだなと、次の機会を待ってたら。言おうと思った時に言わないとダメだと思って。今日言おうと思って朝、朝5時半くらいに」と朝、決断したことを打ち明けた。

当時、すでに同棲しており、「階段を上る俺の足音が分かるわけよ。言おうと思って、家の玄関の前で“オシ”って言って」と家に入る前に気合を入れた安村。

「ドア開けたら玄関にいてさ。“オシって言ってたけど、外で。何?”って」と妻に気合を入れる声が聞かれていたことを明かした。その後、部屋でプロポーズしたことを懐かしそうに語った。

安村の早朝プロポーズが明らかになり、尾形は「なんかいいじゃないですか〜ステキじゃないですか〜玄関の前で待っててくれるの、なんか良いっすね〜愛されてるわ〜」とうらやんでいた。