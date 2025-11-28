『MAMA』ENHYPEN、大賞含む3冠達成 JUNGWONが涙の感謝「言葉では言い表せない」【コメント全文】
7人組グローバルグループ・ENHYPENが28日、香港の大型スタジアム・Kai Tak Stadiumで開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』に出演。大賞を含む3冠を達成した。
【写真】「TELASA FAVORITE GLOBAL ARTIST」も受賞したENHYPEN
28日、29日の2日間にわたって開催される『2025 MAMA AWARDS』では、2024年10月1日から2025年9月30日までに発売されたアルバムおよび音源が審査対象となる。グローバル投票の結果、全世界の音源・アルバム販売データ、国内外の音楽業界専門家で構成されたグローバル審査委員団の評価を統合し、最終的な受賞者と作品が選ばれる。
ENHYPENは「FANS' CHOICE MALE TOP10」「TELASA FAVORITE GLOBAL ARTIST」「FANS' CHOICE OF THE YEAR」を授賞。JUNGWONは、涙を流しながら「ENGENEの皆さん、本当にありがとうございます。言葉では言い表せないくらいです」と感謝を伝え、「ENGENEにとって、誇らしいアーティストになれるように、これからも素敵なパフォーマンスをたくさんお見せしたいと思います」と誓った。
今年は、さまざまな地域・人種・文化を越え、「自分をありのまま受け入れ、自分らしく生きること」を恐れずに表現するという意味を持つ「オ・フン（UH-HEUNG）」を公式スローガンとして掲げている。歌って踊って気分が高まるときの“興”、感情の爆発や心からの楽しさを表現する韓国文化ならではのフレーズとなっている。
同イベントは、26日に起きた香港での大規模火災を受け、レッドカーペットが中止となった。日本では、TELASA、Mnet JAPAN、Mnet Smart＋で両日午後7時30分から生中継する。
【コメント全文】
■FANS' CHOICE
JUNGWON: こんにちは、ENHYPENです。まず、先日発生しました香港の火災事故によって被害にあわれた皆様にお悔やみ申し上げます。僕たちのこの言葉がどれくらい慰めになるか分かりませんが、今日は僕たちのこの居場所で素晴らしいパフォーマンスで皆さんの応援にお応えしたいと思います。ありがとうございます。
■TELASA FAVORITE GLOBAL ARTIST
JAKE: こんばんは。ENHYPENです。世界のENGENEの皆さま、投票によってこのような貴重な賞をいただくことができました。本日、多くのK-POPアーティストのすばらしいステージが用意されていますけれども、大きな力を得て帰っていただきたいと思います。ありがとうございます。
HEESUNG: 僕たちに意味のあるすばらしい賞をくださって、ありがとうございます。周りで頑張ってくださっているスタッフの皆さんにも感謝申し上げます。改めまして、香港で悲しみに包まれている被害者の皆さまにお見舞い申し上げます。癒しをお届けし、元気づけられるアーティストになるために、これからも頑張ります。ありがとうございます。
■FANS' CHOICE OF THE YEAR
JUNGWON: ENGENE! 実は、デビューしてから人生の中で、ここまで強い思いで望んでいたことはなかったと思います。初めてでした。ENGENEの皆さん、本当にありがとうございます。言葉では言い表せないくらいです。本当にありがとうございます。ENGENEにとって誇らしいアーティストになれるように、これからも素敵なパフォーマンスをたくさんお見せしたいと思います。
また、パン・シヒョクプロデューサー、テウォンさん、僕たちをひとつの商品、あるいは商業的な目線で見るのではなく、メンバー一人ひとりを人間として尊重してくださいました。いい人間になれるように、正しい道に導いてくださっている皆さんに感謝申し上げたいと思います。BELIFT LABのファミリーの皆さん、愛しています。ありがとうございます。
SUNGHOON: SUNOOの泣いているところを見て、僕ももらい泣きしそうでしたが、我慢しました。2日後になりますと、ちょうど5周年になります。ENGENEの皆さんがくださった5周年のプレゼントだと考えています。本当にありがとうございます。Mnetの皆さん、またMAMAの皆さんにも感謝申し上げます。ENGENEの皆さんと、これまで楽しい思い出をたくさん作りました。お互い泣いて、笑って、感動的な時間をたくさん作ってきました。5年が過ぎ、この賞で全てが報われる、そういったプレゼントになったと思います。ENGENEの皆さん、心から感謝しています。これからももっと頑張ります。いつも愛しています。ENGENEの皆さん。
JAY: ありがとうございます。ENGENEの皆さん、そして、僕らにたくさんの助言をしてくれた皆さん、今日、この賞は５年間の努力が実ったと思います。僕たちが、この賞を受け取るとは想像もしていませんでした。今年僕たちが十分でなかった部分もあったと思います。だけど今日、この場で僕たちの夢が叶いました。皆さんのおかげです。ありがとうございます。この賞が僕たちにとって終わりではなく、また前に進む力になると思います。これからももっと頑張って、もっと皆さんと一緒に頑張り、そして僕たちが努力をしていきたいと思います。また心を、気持ちを新たにして、努力をしていきたいと思います。そして、それを僕たちが証明したいと思います。また、僕たちと一緒に夢を見てくださっている皆さん、これからもどうぞよろしくお願いします。そして周囲の皆さん、どうぞ大切に時間を過ごしてください。そして皆さんの夢にも素直に頑張って前に向かって行ってください。僕たちも絶対に夢を諦めません。夢は必ずかないます。
JAKE: まず、非常に驚きました。まず、ENGENEの皆さんに僕たちをいつも信じてくださっていることに感謝します。5年間、平たんな道ではありませんでした。大変な時期もたくさんありました。でも僕たちのそばには、いつもENGENEがいてくれました。だから僕たちは楽しく過ごすことができました。改めて感謝しています。それから、ほかのメンバーたちにも感謝したいと思います。いつも一生懸命、僕たちをお互いに支えあっているメンバーがいたからこそ、こんな成果があったのだと思います。ありがとうございます。もちろん、僕たちはまだまだやるべきことはたくさんあると思っています。自分自身のことを信じて、そして音楽の力を信じて。どんなこともやり遂げていきたいと思います。ありがとうございます。
SUNOO: ENGENE…。本当に予想もしていませんでした。呼ばれて、すぐにグッと来て、もう涙があふれ出てしまったように思います。僕がこんな場にいてもいいのかというような気もするし、ここまでやってきたいろんな瞬間が思い出されました。僕らのために本当に苦労してくださった人もたくさんいますし、僕たちも努力してきました。でも、こんな価値のある贈り物を頂いたようで、とてもうれしいです。夢見てきた場面なんですけれども、こんなふうに僕がここに立てるということだけでも、本当にうれしいです。本当にありがとうございます。大好きです、ENGENE！
NI-KI: 本当に価値のあるこの賞をくださってありがとうございます。1人だったら絶対にもらえないそんな賞なので、今、隣にいるメンバーに感謝しています。ありがとうと言いたいです。そして僕らの周りでいつもサポートしてくれるスタッフの皆さん。普段はあまり表現できていないけれども、感謝しています。何よりもENGENEの皆さん。言葉では説明できないくらいに本当に感謝しています。僕らが、また新しいアルバムを準備中なので、もう少し待っていてください。そして、これからも、よりいい姿で皆さんの前に現れたいと思います。ありがとうございます、ENGENE。
HEESUNG: ENGENEの皆さん。本当に5年間、長い時間、ここまで来れるだろうかといった瞬間があったけれども、今はこの前の前にいるといろんな感情がこみ上げてきます。本当にいろんなメンバーがたくさん努力をした、その時間が思い出されます。ENGENEがいなかったら、ここまで来れただろうかと思うと、絶対できなかったと思います。なので、いつもENGENEの皆さんに感謝する気持ちで私が今、受けているこの感情、気持ちを込めて、これからまた新しい姿、あるいはもっと成長した姿を皆さんに思い切り見せられるように努力したいと思います。ENGENEの皆さん、本当に僕を幸せな人間にしてくださいました。大好きです。最後に、このメンバーに、本当に大好きで感謝しているという気持ちを普段は言えないので、この場を借りて6人のメンバーに大好きだと言いたいです。そしてENGENEの皆さん、大好きです。
JUNGWON: フンさん、ジヨンさん、ガヨンさん、ハヨンさん、センさん、本当に大好きです。本当に皆さんありがとうございます。これからも頑張ります。これからもよろしくお願いします。ENHYPENでした。
