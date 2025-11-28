【FIBAワールドカップ予選】日本代表 90−64 チャイニーズ・タイペイ代表（11月28日／GLION ARENA KOBE）

【映像】富永→渡邊で「ワールドクラスのアリウープ」

バスケットボール日本代表のSF渡邊雄太（千葉ジェッツふなばし）が、圧巻のアリウープを成功させた。SG富永啓生（レバンガ北海道）のループパスを豪快に叩き込んだプレーにファンたちが熱狂している。

日本は11月28日、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window1でチャイニーズ・タイペイ代表とホームで対戦。2024年のパリ五輪以来となる代表復帰を果たした渡邊は、第1クォーターから流石のクオリティーを見せつける。

すると、11ー6とリードして迎えた第1クォーターの残り3分20分、Cジョシュ・ホーキンソンのブロックショットのこぼれ球を拾った富永が速攻を仕掛ける。守るサムエル・マヌに対して、富永と渡邊が一気に相手のコート内に攻め込んだ。するとボールを運んだ富永が高い軌道のパスを送ると、これを両手でキャッチした渡邊がそのまま豪快に叩き込みアリウープが完成。場内からは大きな拍手と歓声が上がった。

「贅沢なアリウープ！！」の声も

NBAで6シーズン戦った渡邊と、昨季はNBAの下部であるGリーグでプレーした富永。世界を知る2人のプレーにSNSのファンたちも「うぉぉぉ！アリウープ！」「代表戦でアリウープやるとか…最高かよ〜！」「贅沢なアリウープ！！」「かっけぇ！」「なんていいチームなの」「世界を知る2人の最高のプレー」「富永やっぱ上手いんだよね」「トミーのパスからのアリウープ痺れたねぇ」「富永→ナビのアリウープで飯3杯いけたわ」「大好きな二人のアリウープ泣けるて」「NBA挑戦組同士のこのプレーはアツすぎる」「かっこよすぎてすでに倒れそう！」など盛り上がりを見せた。

なお、この日の渡邊は、29分13秒のプレータイムでチームトップとなる20得点を記録。さらに5リバウンド・5アシストと攻守で貢献した。一方の富永は16分6秒のプレータイムで13得点をマークし、3ポイントシュートは6本中2本の成功にとどまったが、2クォーターの終了間際には超絶的なブザービーターショットを決めてアリーナを熱狂させた。

なお、90−64で大勝した日本は、12月1日にアウェーで再びチャイニーズ・タイペイと対戦する。

（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）

