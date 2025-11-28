50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ¿Íµ¤¥°¥é¥É¥ë¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¤¢¤é¤ï¤Ê26Ç¯¤Ö¤ê¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡ÖÍÅ±ð¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡ª¡×
¡¡¸µ¿Íµ¤¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Èþ¥Ü¥Ç¥£¤¢¤é¤ï¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡ª¡×¡ÖÍÅ±ð¡×¤È¤¤¤ÃÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°æ¾åÀ²Èþ¡Ê51¡Ë¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£¤¢¤é¤ï¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#13¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹Àô¡£
¡¡º£²óÌ©Ãå¤·¤¿¤Î¤Ï¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°æ¾åÀ²Èþ¡Ê51¡Ë¡£16ºÐ¤Î»þ¡¢¿ûÌîÈþÊæ¤äÃæÃ«Èþµª¤È¶¦¤Ë¡Øºù¤Ã»Ò¥¯¥é¥Ö¤µ¤¯¤éÁÈ¡Ù¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿°æ¾å¤¬26Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡31ºÐ¤Ç¹ñºÝ·ëº§¤ò¤·¡¢ÍâÇ¯¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿°æ¾å¡£3¿ÍÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¸å37ºÐ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Î·§¸µ¤Ë°Ü½»¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¡õ¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎÄ¹½÷¡õÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Î¼¡½÷3¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ51ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡Ö½÷À¤È¤·¤ÆåºÎï¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ê¤Ë¤«·Á¤Ë»Ä¤»¤¿¤é¡£50ºÐ¤Ë¤Ï50ºÐ¤Ê¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡×¤È°ìÇ°È¯µ¯¤·¡¢1¥ö·î´Ö¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ËÄ©Àï¡£SNS¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëYUMICOREÂåÉ½¡¦Yumico¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤Î¸µ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿²á¹ó¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ò°é¤Æ¤äÇÀºî¶È¤Î¹ç´Ö¤ËËèÆü2»þ´ÖÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿»£±Æ¤Ç¤Ï°µ´¬¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¡£»£±Æ¤Ç¤ÏÂç¿Í¤Î¿§µ¤Éº¤¦¿åÃå»Ñ¡õ26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¸½Ìò¤ËÌá¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö²¿½½Ç¯¿¶¤ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï°æ¾å¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿3ÅÀ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡ª¡×¡ÖÍÅ±ð¡×¤È¸À¤Ã¤¿´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£