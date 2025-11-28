「3色持ってる！」【ユニクロ】40代おしゃれママが毎年購入♡「優秀パンツ」

寒さが深まる季節、つい手が伸びるのがあたたかくて動きやすいパンツ。【ユニクロ】で見つけたスウェットパンツは、ヒートテック機能を備えた1枚で、真冬にも活躍してくれそうです。リピーターやイロチ買いの声が多く寄せられるのも納得のアイテム。今回はおしゃれママ@ayakonbubuさんの着こなしも参考にしながら、注目パンツの魅力に迫ります。

ヒートテック機能つきで真冬も安心！

【ユニクロ】「ヒートテックボアスウェットパンツ」\3,990（税込）

内側がボア仕様で、ヒートテック機能まで備えた頼れるスウェットパンツ。ウエストゴムのジョガータイプで気負わず穿きやすく、裾リブが風を通しにくく真冬もあたたかく外出できそうです。オフホワイト・グレー・ネイビー・ブラックの4色展開で、どれも合わせやすい落ち着いたトーンが魅力。ダウンやボアアウターと組み合わせれば、防寒とおしゃれを両立した冬コーデを楽しめるかも。

見た目スッキリで着こなしやすいのも◎

@ayakonbubuさんも「毎年 買ってるボアパンツ」とコメント。「黒の他に白もグレーも持ってる」と、色違いで揃えるほどの愛用ぶりが伝わります。裏ボアでも1枚仕立てなので着膨れしにくく、スッキリとしたシルエットでコーデに取り入れやすいのがポイント。ミドル丈コートと合わせれば、足元までバランスよくまとまり、カジュアルなのに大人っぽい表情に。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@ayakonbubu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M