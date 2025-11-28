女優の小林幸子が２８日、都内で行われた「ケンミンショー旅アワード２０２５」受賞式に羽田美智子、ウエンツ瑛士、ゆうちゃみらとともに登壇した。

全国４７都道府県からショート動画を募集し、グランプリを決定するコンテスト。小林は地元・新潟でショート動画に挑戦するなど、積極的に参加。イベントの最後には、小林のヒット曲「千本桜」に乗せて、ウエンツら登壇者とともに盆踊りを披露するなど、イベントを大いに盛り上げた。

イベントを通じて、それぞれの県の魅力を感じた小林は「それぞれの県、ふるさと、素晴らしいなと思いました」と話すも、「やっぱり自分の地元を一番宣伝したい。新潟が一番だと証明したい」と地元への強い愛を語った。地元愛を感じる瞬間を聞かれると、「地元に帰ると、方言で迎えてくれる。本当にうれしい」と笑顔。魅力については「新潟は何でもおいしい。海の幸、山の幸、小林幸（さち）です」と自らの名前を交えてアピールした。

グランプリに選出されたのは、大阪・堺市出身の永田尚子さん。トロフィーと賞金１００万円が贈呈され、「大阪を盛り上げたいと思って応募して、グランプリをいただけてうれしい」と喜びを口にした。