秩父宮ラグビー場で行われた締結式

２０２７年に横浜市で開かれる国際園芸博覧会（園芸博）に向け、スポーツ現場からも地球環境保護など持続可能な社会づくりの促進をアピールする。国際園芸博覧会協会、一般社団法人「ジャパンラグビーリーグワン」、日本ラグビー協会の３団体は２８日、秩父宮ラグビー場で包括連携協定を結んだ。同協会の土田雅人会長は「気候変動のスポーツへの影響は大きい。スクラムを組んで持続可能な社会の実現に取り組む」と話した。

屋外競技であるラグビーの性質から、土田会長は「熱中症リスクや暴風雨による試合の中止など、ラグビーができる試合環境は脅かされている」と危機感を示す。同協会は昨年１０月、スポーツ団体で世界初の「環境サステナビリティ推進宣言」を発表。今回の協定は２年後の園芸博開催を見据え、３団体が取り組みを強化する狙いだ。

リーグワンの選手が交流サイト（ＳＮＳ）を通して情報発信するほか、日本代表の試合会場では地球環境とスポーツのつながりを伝える告知ブースを設置する。園芸博の会場となる同市瀬谷区では日本代表のエンブレムにも採用される桜の植樹を行う予定。

登壇した横浜市出身の１５人制女子日本代表、山本実（ＹＯＫＯＨＡＭＡ ＴＫＭ）は「ラグビーは芝の屋外グラウンドで自然と向き合うスポーツ。選手としてこの環境を守っていく姿勢を示していかないといけない」と語った。