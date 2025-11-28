銀座コージーコーナーの9色ケーキ♡推し活が楽しくなる推しスイーツ

銀座コージーコーナーから、12月1日（月）より推し活をもっと楽しめる9色のカラフルなケーキが新登場。好きな俳優やアイドル、キャラクターなど「推し」を応援する日常に、ケーキで気分を上げられるラインアップが魅力です。さらに、推しへの想いを表現できる「推し文字クッキー」も同時発売。推しカラーのケーキに飾れば特別感がぐっと高まり、誕生日やイベント、推し会の手土産にもぴったり♡見て、選んで、食べて楽しい推しスイーツをご紹介します。

推し活がもっと楽しくなる♡9色の推しケーキ

銀座コージーコーナーの新作は、推しカラーで楽しめるバリエーション豊かな9色のケーキ。

情熱的な赤は【ベリーのレアチーズ】（500円/税込540円）。ベリーの酸味とまろやかなレアチーズが相性抜群です。

元気な黄色は定番の【モンブラン】（460円/税込496円）。栗の豊かな香りが広がる味わいが魅力。

かわいらしいピンクは【苺のモンブラン】（490円/税込529円）。苺の甘酸っぱさがふんわりと広がります。

フレッシュな緑は【シャインマスカットショート】（560円/税込604円）。果汁あふれる瑞々しさがポイント。

白は【北海道産5種のチーズを使ったこだわりレアチーズ】（520円/税込561円）で、濃厚なチーズの余韻を楽しめます。

活発な橙色には【大きなミルクレープ】（680円/税込734円）。何層にも重なるクレープの食感が人気です。

大人かわいい紫は【ブルーベリームース】（490円/税込529円）。ブルーベリーの甘酸っぱさが広がる味わい。

爽やかな青は【チョコミントケーキ】（490円/税込529円）。ミントのクールさとチョコの甘さが絶妙です。

そして、シックな黒は【ミルクチョコショート】（490円/税込529円）。濃厚なチョコレートが贅沢な一品。

全9種類から推しカラーでも、味の好みでも選べるため、推し会やイベントにも華やぎを添えてくれます♪

推し活の必須アイテム♡選べる推し文字クッキー

ケーキと一緒に楽しみたいのが、同日発売の【推し文字クッキー（6個入）】（500円/税込540円）。

「推しが尊い」「推ししか勝たん」などの推し活ワードが手書き風でプリントされ、ケーキの上に飾るだけで世界観が一気に完成♡

セット内容は、バニラ・ホワイトチョコ・いちごのフレーバーで構成された6種のクッキーに加え、デコレーションに使えるピックシート1枚付き。

推しの誕生日祝いやイベント、クリスマスにも活躍し、写真映えも間違いなし。推しカラーのケーキと一緒に飾って、推し活をさらに盛り上げてくれます♪

推しカラーで選んで♡特別な時間をもっと楽しく

推しカラーで選べる銀座コージーコーナーの9色ケーキと、気持ちをそのまま伝えられる推し文字クッキーは、推し活を彩る心強いアイテム。

どのケーキにも個性と魅力が詰まっているので、自分用にも、推し友とのシェアにもぴったりです。

デコレーションを楽しみながら推しへの愛を表現すれば、ティータイムや推し会がもっと特別なひとときに。

12月だけの限定販売だから、ぜひお早めにチェックして、推しとの毎日をさらに楽しくしてみてください♪