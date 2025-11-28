「競泳・ジャパンオープン」（２８日、東京アクアティクスセンター）

男子１００メートル平泳ぎが行われ、１６歳の大橋信（枚方ＳＳ）が５９秒３８をマークして優勝した。２７秒８９の２番手で折り返すと、後半５０メートルで１人をかわして先頭でゴール。「シニアの全国大会で初優勝できてうれしい。緊張はあったけど、崩さずに泳げてよかった」とうなずいた。

大阪府枚方市出身。平泳ぎのレジェンド・北島康介氏が五輪２大会連続２冠を達成した０８年北京五輪の翌年に生まれた。祖父母や母の影響で３歳から水に親しみ、小学３年から本格的に競技を開始。五輪王者のアダム・ピーティ（イギリス）や世界記録保持者の覃海洋（中国）の泳ぎを参考にしながら自分のフォームを作り上げ、現在は身長１６９センチの小柄さを生かしたハイテンポな泳ぎと、それを維持できるスタミナを武器にする。

今年３月の代表選考会は２００メートルで４位に沈んだが、悔しさをバネにし、同７月の近畿高校選手権では世界選手権金メダルタイムを上回る２分６秒９１をマーク。１００メートルでも日本人史上３人目の５８秒台となる５８秒９４を記録し、２８年ロサンゼルス五輪の星として一気に注目を集めた。

今冬は全体的な強化に取り組み、来年３月の日本選手権で自身初の代表入りを狙う。「（今レース）１週間前には修学旅行に行っていて…ディズニーが楽しかった」と１６歳らしさをのぞかせるホープは、「（代表は）狙えるライン。行かないと恥ずかしいと思って、自分にプレッシャーをかけて頑張っている」と表情を引き締めた。