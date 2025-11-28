結成１６年以上の漫才師による賞レース「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ 〜漫才トーナメント〜」王者のお笑いコンビ・ツートライブが、来年４月から東京に進出することが２８日、分かった。この日、よしもと漫才劇場のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで生配信を行い、発表した。

たかのりは「来年春から所属が東京になります」と説明。周平魂は「これから先もお世話になるんですけど、大阪の皆さん、ほんまにこの１８年間支えてくださってありがとうございました」と感謝を言葉にした。

周平魂は「セカンドを優勝させてもらえるなんて夢のような話やったけど、実際（王者）になった時、正直言ったら４２（歳）とかだから、ほんま東京とかってどうなんやろって思った中で、正直言ったらめちゃくちゃ引っ越しとかめんどくさい」と率直な思いも吐露。「やけど、死ぬ前に『うわーあの時東京行ったらどうやったやろうなぁ』ってちょっとでも思いそやなって、ちょっとの“しこり”が背中を押した」と決断した理由を説明した。

たかのりは「われらの目標が『有名な漫才師』。どこの劇場に行っても出てきた時に大拍手が起こる芸人」ときっぱり。「全国で知ってもらう漫才師になるために、セカンド取らしていただいたので、東京にいって全国の方に知っていただきたい」と思いを語った。

ツートライブは２００８年４月１日、大学の同級生の２人で結成。ともにＮＳＣ大阪校３０期。１７年に「第３８回ＡＢＣお笑いグランプリ」決勝進出。１９年、２２年、２３年「上方漫才協会大賞」文芸部門賞を受賞。２５年に「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２５」で優勝した。

芸歴１８年目。セカンド王者となったことで新天地での勝負を決意した。