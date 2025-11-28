大雪で崩落した新潟・柏崎市の道路…8カ月ぶりに通行止め解除 利用者からは喜びの声「うれしさでいっぱい」
まもなく本格的な雪のシーズンを迎えますが、新潟県柏崎市では昨シーズンの大雪が原因で崩落した道路の仮設道路が完成し、8カ月ぶりに通行止めが解除されました。
11月28日午後1時に柏崎市高柳町門出で解除された通行止め。この場所では今年3月、道路の崩落が発生していました。
【新潟大学 丸井英明 名誉教授】
「地盤の土層の中に融雪水がどんどん浸透していった。そのことによって地盤・土層が緩んでいった。それが崩れに至ったんだと考えている」
道路の崩落から約8カ月…仮設の道路が完成したことから11月28日、ようやく通行止めが解除されました。
道路の利用者からは喜びの声が上がります。
【道路利用者】
「もう、うれしさでいっぱい。待っていた」
【道路利用者】
「1日1回～2回は使っている。（道路）それがずっと遠回りしなくちゃいけない。もう不便で、不便で」
【道路利用者】
「救急車が来るときに十日町から来てもらったり、柏崎から来たり、大変な思いを何回したか。開通を待っていた」
このあと本格的な雪のシーズンに入るため、復旧工事は雪どけ後に再開し、全面的な道路の復旧は来年夏頃になる見込みです。