「健康なうちに元同僚たちと箱根を満喫」66歳男性のシニア旅行、かかった費用は約2万3000円
忙しい日々から解放され、ようやく手に入れた自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
同居家族構成：本人、母（95歳）
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：300万円
現在の金融資産：預貯金900万円、リスク資産400万円
これまでの年金加入期間：国民年金35年、厚生年金25年
老齢厚生年金（厚生年金）：なし（受給年齢を繰り下げ）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金1546円
年金以外の収入：不明
同居家族の収入：母の老齢年金月6万円、遺族年金月6万円
支出：約14万円
シニアになって行ってよかった旅先は、投稿時と同じ66歳で訪れた「箱根」だそう。
箱根への旅行は「今回で2回目」とのことですが、「職場の元同僚6人との旅行だったので、行動を共にすることでみんなと打ち解けて親しくなれたから」、特に思い出に残るイベントになったとあります。
旅行にかけた費用は「2万3000円」。「交通費が8000円、宿泊費が1万円、食費が5000円」と内訳を説明されます。
旅行にかかるお金については「毎月、コツコツと積み立てて、旅行費用をつくり出す」と計画的に貯められているそうです。
ただ「旅行までの1年間で、肥満症になったものが一人いて、箱根のススキ草原（仙石原すすき草原）を歩けなかったり、お土産選びに参加できなかった」ことがあり、健康なうちに旅を楽しめることの大切さを実感したそうです。
シニアが旅行を計画する際には「旅行本を1冊準備し、後はパソコンを使って情報収集や手続きをした方が良い」とコメント。
最後にこれから箱根の旅を計画する人には「宿泊費を安くしたいなら、伊東園ホテルチェーンを選んだ方がいい」とアドバイスを送っていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
