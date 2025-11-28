プリンターで広がる“自作推し活”の世界 エプソンが氣志團万博でまとめて披露！
アイドルなどを対象にした「推し活」は、もはやブームではなく日常になった、ともいわれています。プリンターを用いた推し活を推進するエプソンは、11月15〜16日に幕張メッセで開かれた氣志團万博に「推し活応援部」で初出展。“自作の推し活の楽しさ”を知ってもらうために、さまざまなプリントサービスをブースで提供し、高品質な推し活グッズが手軽に作成できるとファンを楽しませていました。
推し活応援部でのサービス提供に使ったハードウエアやソフトウエアは、まとめてパッケージとして外部企業に売り込んでいくといい、今後はほかのアーティストやアニメ、ゲームのイベントでも自作の推し活がはかどりそうです。
幕張メッセで開かれた氣志團万博に、エプソンが「推し活応援部」ブースで出展。自作の推し活の楽しさを来場者に体験してもらっていた
多彩なプリントグッズで推し活を応援
氣志團万博は、ももいろクローバーZや聖飢魔II、ゴールデンボンバーなど、氣志團以外にもさまざまな人気アーティストが出演し、大いに盛り上がりました。
さまざまな人気アーティストが登場し、大いに盛り上がった氣志團万博（撮影：青木カズロー）
氣志團万博に足を運んだ熱心なファンに推し活を楽しんでもらうべく、エプソンは「推し活応援部」で初めて出展。氣志團をはじめとするアーティストの推し活グッズがその場で作れる体験サービスを有料で提供しました。
ブースでは、アーティストの写真を自由にデコってカードサイズにプリントできるサービス、アーティストのフレームに自分の写真をはめ込んでプリントできるサービス、アーティストのロゴを熱転写でタオルにプリントするサービスなど、さまざまなプリントサービスを提供していました。
推しの写真を選んだうえで、フレームやスタンプなどで好みにデコってプリントできる
プリントした写真をスマホのクリアケースに挟むのは、推し活の定番といえる
こちらは、会場で撮影した自分の写真を氣志團フレームに合成し、推しと一緒の写真が作成できるサービス
こちらは、布に推しのアーティストのロゴを転写できるサービス。まずはプリント済みのロゴを自由に配置する
熱と圧力で転写する装置に入れて数分待つと…
髪をはがすときれいに転写できていた！ ロゴの色も鮮やかで見栄えがする
こちらはカメラと画面、感熱プリンターを備え、低コストでロゴ入りの自撮り写真がプリントできる装置。エプソンの製品ではないが、よくできているからと設置した
いずれも、iPadで操作するアプリは扱いやすく、エプソンの業務用プリンターで出力されるグッズは高品質で満足度も上々。代金の支払いは完全キャッシュレスなので小銭いらずでスピーディーで、レシートはエプソンのキューブ型プリンターで印刷されるなど、システムとして完成されている印象を受けました。
さまざまな推し活アイテムの選択や加工は、iPadで直感的にできるよう工夫
代金の支払いはキャッシュレスで。レシートプリンターはコンパクトな設計だ
熱転写用のロゴをプリントしていたのは、業務用の昇華型転写プリンター。こういう特殊プリンターをラインナップしているのもエプソンの強み
こちらは写真館向けの写真プリンター。高画質の写真プリントが高速にできる
狭い部屋でも大画面で投影できる短焦点プロジェクターも推し活に向くアイテムとしてアピールしていた
エプソンの担当者によると、今回のサービス提供に用いたハードウエアやソフトウエアなどをパッケージとして外部に販売する計画があるそう。つまり、エプソン自慢の推し活プリントの仕組みを、さまざまな企業やアーティストのイベントで使ってもらうことを狙っているわけです。
今後、さまざまなシーンで自作の推し活の楽しさを手軽かつ高品質に味わえるようになりそうです。
