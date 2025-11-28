お笑いコンビ「爆笑問題」が28日、東京・東銀座の時事通信ホールで、「2025 年度版漫才 爆笑問題のツーショット ライブ」を開催した。

「爆笑問題のツーショット」シリーズは、コンビのライフワークともいえるオリジナル撮りおろし漫才。21弾となる今年は、昨年に引き続きライブ開催し、収録した映像も、WOWOW ライブ/WOWOWオンデマンドで12月20日午後10時より放送される。

登場するなり、太田光は「このもようは『ダウンタウン＋』で配信されるので入会してください」と呼びかけ。そのほか、新語・流行語大賞や、流行りのアイドルなど、いつものように時事に絡めて漫才を繰り広げ、爆笑を起こした。

そして流れは「爆弾処理」の漫才コントに。自宅に隠された爆弾を処理しようとする田中裕二のため、さまざまな人物が駆けつけるという展開。田中が好きな大物歌手から田中の初体験の相手まで、太田がさまざまな人物になりきって田中の秘密や思い出を暴露した。その中では、「あのころは本気で（田中を）尊敬してたんだよ！」「俺はお前とステージの上で漫才やるのが幸せなんだよ」といった熱いせりふも飛び出していた。

だんだんと太田は息切れ。漫才を終えた後にはヘトヘトになりながら、漫才が1時間57分に及んだことを明かした。一方で田中は、「俺疲れてないよ」と涼しい顔つき。「明日ウイニング競馬だから。あさってはジャパンカップ」と大好きな競馬の予定に胸を弾ませ、観客は大爆笑していた。