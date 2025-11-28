ズルズル付き合うと危険。“別れた方が幸せ”な男性の共通点
「別れた方がいいのはわかってるけど、嫌いになれない」――そんな気持ちのままズルズル関係を続けてしまう女性は少なくありません。でも、実際はそれが“足かせ”になっていることも。そこで今回は、“別れた方が幸せ”な男性の共通点を紹介します。
怒りの矛先をあなたに向けてくる
ちょっとしたことで不機嫌になり、怒りをぶつけてくる男性。これは感情のコントロールが苦手な証拠です。「そんなつもりじゃなかった」と言いながら、あなたを傷つけてくるのなら、自己防衛のためにも距離を置いた方が正解でしょう。
「自分さえよければOK」な自己中心タイプ
デートの予定がいつも彼都合、話題も自分のことばかり――そんな“自己中心型”の男性は、あなたの気持ちよりも自分の快適さを優先しています。約束を破ったり、謝らずに正当化したりする傾向があるなら、要注意です。
変わってくれるかも、は幻想。人はそう簡単に変わらない
「昔は優しかったし、また戻るかも」と期待しても、多くの場合それは叶いません。性格的な傾向は、相手が本気で変わろうと思わない限り続きます。“いつか”を待ち続けるより、“今の彼”を見て判断することが大切です。
恋は、あなたを幸せにしてくれるものであるべきです。「でもまだ好きだから…」と自分の気持ちに蓋をせず、その恋があなたを前向きにしてくれているかを冷静に見つめてくださいね。
