「最近やけに優しくない？」別れを考える男性が見せる“逆に危険”な言動
「最近、なんか優しい…？」そう感じたとき、女性は「愛情が深まったのかな」と前向きに捉えがち。
でも実はその“優しさ”、別れを考える男性が最後に見せる“静かなサイン”であることも。
悔しいけれど、去る準備をしている男性ほど、急に穏やかで丁寧な態度になるんです。
そこで今回は、別れを考える男性が見せる“逆に危険”な言動を紹介します。
急に“怒らなくなる”のは、もうエネルギーを使いたくないから
今までなら軽く注意してくれたことを、何も言わずにスルーされる。
これは、彼の中で「直してほしい」という期待が薄れているサインです。
愛情があるときほど、男性は小さな違和感にも向き合おうとしますが、
別れを決めた途端に“衝突を避けるモード”へ移行することがあります。
妙に“プレゼントや気づかい”が増えるのは罪悪感の現れ
「急に甘いスイーツ買ってきた」「なんか前より褒めてくれる」
そんな変化があれば、喜ぶ前に一度立ち止まった方がいいかもしれません。
別れを決めた男性は、少しでも自分への印象を悪くしたくない心理が働きます。
「最後くらい優しくしよう」という気持ちから、普段より扱いが丁寧になることがあるのです。
２人の未来の話を“ぼかす”ようになる
旅行の話、家の話、誕生日の予定…。
以前ならノリノリで話していた未来の話題を、なんとなく避けるようになったら注意です。
別れを意識している男性ほど、先の話をごまかしたり「また今度ね」で終わらせがちなところがあります。
優しくされると安心したくなるけれど、“優しすぎる”という違和感は見逃したくないポイント。
彼の態度の変化に気づいたときこそ、関係を見直すタイミングかもしれません。
