「なんでこんなに目が合う…？」男性が無意識に出している“本命サイン”
「なんでこんなに視線が合うんだろう」「話すときだけ声が柔らかい…？」。
男性に対してそんな違和感を覚えることが続くなら、男性の気持ちはすでに言葉より先に動き始めているのかも。
男性は本気になるほど感情を隠そうとしますが、行動は嘘をつけないものだからです。
そこで今回は、そんな男性が無意識に出している“本命サイン”を紹介します。
目で追うのは“好きだから確認したい”という本能
男性は、興味のない女性を何度も目で追いかけたりしません。
ふと視線がぶつかるのは、彼が無意識のうちにあなたを探している証拠です。
いまどんな表情をしているのか、楽しそうにしているのか、ただそれを知りたくて男性は視線を動かしてしまいます。
あなたと話すときだけ声が柔らかい
会話時に男性の口調や声のトーンが変わるのは、感情の温度が変わったから。
本命の女性を前にすると、男性は自然と声が優しくなるものです。
安心してほしい、笑っていてほしい、嫌われたくない。
そうした思いが、“声のトーン”という分かりやすい形で表れます。
気づいたら隣にいるのは“近づきたい気持ちが抑えられない”から
友達と話していても、席を移動しても、気づけばそばにいる――。
そんな男性の距離感は、偶然ではありません。
あなたの近くが落ち着く、もっと一緒にいたいなどの気持ちが強いほど、
無意識に体が自然にあなたの方へ向かってしまうのです。
視線、声、距離。どれも言葉ではないけれど、どれよりも正直な“恋の証拠”。
止められなくなった行動の中に、男性の本命サインは静かに滲むものですよ。
