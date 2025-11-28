彼女じゃなくてもいいか…。恋愛対象にされない女性の「特徴」
純粋で性格の良い「いい子」が男性からモテるとは限らないのが恋愛の不思議。
そこで今回は、男性から恋愛対象にされない女性の「特徴」を紹介します。
男性に尽くしすぎる傾向がある
男性に尽くしすぎる傾向のある女性は意外にも男性からモテません。
男性は女性から尽くされすぎてしまうと身内のような存在として認識してしまうもの。
また、男性によっては女性から尽くされた分「自分も尽くさないといけないのか」と重く感じるでしょう。
あまり本音を言わない
男性から嫌われたくないあまり、あまり本音を言わない女性も恋愛対象にされない傾向があります。
時には素直に自分の本当の気持ちや考えなどをきちんと伝えることも大切なことです。
男性の言うことをなんでも聞いてしまう
好きな男性のいうことなら何でも聞いてしまう女性は恋愛対象になかなかしてもらえません。
むしろ、男性はそんな女性を「都合の良い女」と見なしてしまうでしょう。
男性の都合の良いときにしか連絡くれなくなったり、約束をドタキャンされたりなど雑に扱われる原因にもなるので、好きだからを理由に男性の言いなりにならないように注意すべきです。
気になる男性に恋愛対象として意識してもらいたいなら、ぜひ今回紹介した内容を参考にちょうど良い距離感を作れる女性になっていきましょうね。
