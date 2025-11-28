「俺が悪いんだよ…」。いつも謝ってばかりの男性が“考えていること”
「また“俺が悪い”って言ってる…？」
必ずしも自分が悪いわけではないのに、とにかく謝ることで場を収めようとする男性。
一見無害に見えて、そういう男性は恋愛となると関係が不安定になりやすい一面があるものです。
そこで今回は、そんな謝ってばかりの男性が“考えていること”を紐解きます。
嫌われるのを極端に怖がっている
謝りすぎる男性に多いのが、「衝突＝嫌われる」と思い込むタイプ。
小さな意見の食い違いでも、彼の中では“関係が壊れる予兆”のように感じ、無意識に頭を下げてしまうのです。
本当は言いたいことがあるのに、「嫌われたくない」が勝って自分の感情を押し殺してしまう…。
そんな脆さが、謝罪の多さに表れています。
謝ることで女性の反応を探り、安心しようとしている
「俺が悪いって言っておけば、怒られないで済む」。
そんな風に謝ることを“保険”のように考えている男性もいます。
また、謝るたびに女性が優しくしてくれる、怒りが収まる様子を見ると、
それが“安心材料”になってしまい、謝罪行動がさらに加速していくのです。
謝ることで女性に罪悪感を抱かせようとする男性も
少し意外ですが、謝りグセには“支配”の側面が潜むこともあります。
「俺が悪いよ」と言われると、女性は“そんなことないよ”と言わざるをえなくなり、男性を気遣うようになってしまうもの。
中にはこの“役割の逆転”を狙って、謝ることで女性を都合良くコントロールしようとする男性もいるのです。
いつも「俺が悪い」と謝る男性の背景には、不安・依存・自己防衛、そして時に“コントロール欲”が隠れていることも。
そういう男性との恋愛を考えているなら、向き合って対話できるタイプなのかを必ずチェックしてくださいね。
🌼釣った魚に餌はあげない。付き合った瞬間に態度が変わる男性の「心理」