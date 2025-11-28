腰まわりの寸胴感を一気にリセット。１日１セット【くびれがよみがえる】簡単エクササイズ
「くびれがなくなってきた…」「腰まわりがどうしても丸く見える」。そんな“寸胴感”の原因は、脇腹の筋肉「腹斜筋」がうまく使えていないせいかも。そこでおすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【マーメイドストレッチ】です。固まりやすい横腹をしなやかに伸ばし、深い呼吸で代謝を引き上げながら、くびれのカーブを取り戻す助けになります。
「寸胴になる理由」は腹斜筋の働かなさ。大人ほど固まりやすい！
年齢を重ねるほど気になり始める“くびれの消失”。実は、脂肪よりも大きく関わっているのが、脇腹にある腹斜筋です。デスクワークが増えたり、座り姿勢が長くなると、体を横に曲げる動きが激減し、腹斜筋が硬くなってしまいます。すると腰まわりのシルエットが崩れ、横から見たときに“ストン”と寸胴に。さらに呼吸が浅くなり、代謝が落ちることで、さらにお腹周りに脂肪がつきやすくなるという悪循環に陥ります。
マーメイドストレッチ
（１）両ひざを立てて座り、右脚をかかとをお尻につけるように倒す
（２）左脚を倒してかかとを体の中心に置き、右の手指を床に置く
（３）左腕を天井方向に伸ばす
（４）一旦息を吸い、息を吐きながら右ひじを曲げて左の体側を気持ちよく伸ばして、伸ばしきったポイントでゆっくり呼吸しながら１分間キープする
▲みぞおちから上を伸ばすイメージです
終わったら脚と腕を変えて反対側も同様に行います。なお、体を骨盤から曲げてしまったり、肩の位置が上がってしまったりなどの姿勢になると期待する効果を得られないので要注意。実践時は「脇腹を大きく伸ばすこと」を常に意識してくださいね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞
🌼「お腹まわりが“樽化”してきた…」を救う！１日10回【くびれ復活が叶う】簡単エクササイズ