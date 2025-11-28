惚れてしまうやろ…。男性をキュンさせる「あざといモテテク」
皆さんの周りに１人はいるであろう「あざと女子」に対して、内心モヤモヤしつつも男性を虜にするテクニックを知りたい女性は少なくないでしょう。そこで今回は、男性をキュンさせる「あざといモテテク」を紹介します。
｜小顔効果を意識したヘアスタイルに
容姿面でいうとメイクやファッションはもちろんですが、モテるためにヘアスタイルも重要です。中でも意識したいのが「小顔」に見せること。顔の余白を目立たせない小顔ヘアにすることで、目の前にいる男性により可愛さを印象付けましょう。
｜あえて他の女性と同じ態度を取る
男性の目を見て話すのは常識ですが、あえて上目遣いやボディタッチのような「女の武器」的な要素を取り入れないのもテクの１つ。普通に男性の目を見て会話して、あえて他の女性に馴染むような対応を取ることで、男性を“追わせる立場”に誘導します。
｜不自然にならない程度に男性をフォロー
職場で実践できるモテテクといえば、やはり仕事で結果を出すこと。ただ自分の仕事ばかりこなしたり言われたことだけやるのではなく、不自然にならない程度に男性の手助けをするのがポイント。男性は「仕事でフォローしてくれた」という恩を感じるので、その女性のことを意識するようになるでしょう。
声色を変えたり態度を急変させたりなどしなくても、自然な形で男性にアプローチするのが最強の「あざといモテテク」と言えます。ぜひ参考にしてみてくださいね。
