マカロニえんぴつ、唐沢寿明主演ドラマ『コーチ』主題歌「パープルスカイ」のMVをプレミア公開
マカロニえんぴつが、新曲「パープルスカイ」のミュージックビデオをプレミア公開した。「パープルスカイ」はテレ東系ドラマ9『コーチ』主題歌に起用されているナンバーだ。
ドラマ『コーチ』は警視庁人事二課所属の“一見冴えないおじさん”向井光太郎が若手刑事たちをコーチし、彼らの潜在能力を引き出して成長させていく姿を描いた異色の警察エンターテインメントだ。主人公の向井光太郎を演じるのは、テレ東連続ドラマ約7年ぶり主演の唐沢寿明。向井にコーチをされる若手刑事役を倉科カナ、犬飼貴丈、関口メンディー、阿久津仁愛、彼らを取り巻くメンバーとして古田新太、木村多江が脇を固める。
新曲「パープルスカイ」ミュージックビデオは田辺秀伸が監督を担当した。舞台となるトンネル空間の中で、複数のカメラやマイクスタンド、モニターがメンバーをデザイン的に囲むように配置し、メンバーの演奏と歌唱のみで全編を構成した。抜け出せない暗闇のトンネルの中、演奏とシンクロするように明滅するライトや、奥から色づいていくライティングなど照明演出が多彩。リリースを目前に控えたアルバム『physical mind』のテーマを象徴する映像作品に仕上がっている。
マカロニえんぴつは2026年1月より全国19都市25公演のホールツアーを開催する。
■「パープルスカイ」
2025年11月21日(金)配信開始
※テレ東系ドラマ9『コーチ』主題歌
配信リンク：https://tf.lnk.to/purple_sky
MVリンク：https://youtu.be/BRI1nYkZyW8
Audio Videoリンク：https://youtu.be/oqxxt7sedcE
「久々のアップテンポナンバーが作れました。ドラマ「コーチ」のテーマを自分なりに噛み砕いて、歌詞にも昇華できたとおもいます。厚い紫色の空を抱えながら、それでも自分の信じる正義に向かって突き進む、そんな人物をイメージしています」──はっとり(Vo)
■テレ東系ドラマ9『コーチ』
https://www.tv-tokyo.co.jp/coach/
放送日時：2025年10月17 日スタート
※毎週金曜夜9時〜9時54分
※初回は15分拡大 夜9時〜10時9分放送
放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
配信：各話放送終了後から動画配信サービス「Prime Video」にて見放題独占配信
Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/
全国どこからでも 「TVer」でリアルタイム配信
広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信
・テレ東HP：https://video.tv-tokyo.co.jp/
・TVer：https://tver.jp/episodes/epy8m6fypz
・Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
原作：堂場瞬一『コーチ』(創元推理文庫)
主演：唐沢寿明
出演：倉科カナ 犬飼貴丈 関口メンディー 阿久津仁愛／古田新太 木村多江
脚本：大石哲也、及川拓郎、小島聡一郎、三浦駿斗
監督：及川拓郎、細川光信、室井岳人
音楽：中村佳紀
主題歌：マカロニえんぴつ「パープルスカイ」(TOY’S FACTORY)
チーフプロデューサー：濱谷晃一(テレビ東京)
プロデューサー：中川順平(テレビ東京)、都筑真悠子(テレビ東京)、黒沢淳(テレパック)、佐々木梢(テレパック)
制作：テレビ東京 テレパック
製作著作：「コーチ」製作委員会
・公式HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/coach/
・公式X：https://x.com/tx_drama9
・公式Instagram：https://www.instagram.com/tx_drama9/
・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tx_drama9
■メジャー3rdフルアルバム『physical mind』
2025年12月10日(水)発売
特設サイト：https://macaroni-special.com/physical_mind
【完全生産限定盤(OKKAKE盤) [CD+Blu-ray]】
PPTF-8190〜8191 \6,600(税込)
※FC会員限定販売
※透明スリーブケース付き特別仕様
【初回生産限定盤A (Billboard盤) [CD+Blu-ray]】
TFCC-81171〜81172 \6,600(税込)
※透明スリーブケース付き特別仕様
【初回生産限定盤B(hope盤) [CD+Blu-ray]】
TFCC-81173〜81174 \6,600(税込)
※透明スリーブケース付き特別仕様
【初回仕様限定盤(通常盤) [CD]】
TFCC-81175 \3,300(税込)
▼CD収録曲
01 パープルスカイ
(テレ東系ドラマ9『コーチ』主題歌)
02 いつか何もない世界で
03 poole
(コカ・コーラ『紅茶花伝』CMソング)
04 月へ行こう
(映画『FLY!フライ! 』日本版主題歌
05 ロング・グッドバイ
06 きみは天使で
07 NEVERMIND
08 化け物
(映画『火喰鳥を、喰う』主題歌)
09 高円寺へ
10 静かな海
11 ハナ
(NHK『みんなのうた』10-11月放送)
12 忘レナ唄
(TVアニメ『忘却バッテリー』EDテーマ)
13 然らば
(TVアニメ『アオのハコ』第2クールオープニングテーマ)
14 NOW LOADING
(映画『山田くんとLv999の恋をする』主題歌)
15 クレイジーブルース
▼Blu-ray収録内容
【完全生産限定盤(OKKAKE盤) [CD+Blu-ray]】
＜マカロックツアーvol.17 〜思ひ出いっぱい☆地元へ帰ろう編〜＞
2024/2/29 KT Zepp Yokohama
※完全生産限定盤(OKKAKE盤)のみに収録
01 Supernova
02 チューハイ少女
03 レモンパイ
04 girl my friend
05 ルート16
06 たしかなことは
07 なんだったっけ
08 東京エレキ
09 enough
10 悲しみはバスに乗って
11 愛の手
12 二人ぼっちの夜
13 イランイラン
14 keep me keep me
15 ワンドリンク別
16 言い訳ばかりの男
17 ハートロッカー
18 洗濯機と君とラヂオ
19 ヤングアダルト
encore
en1 なんでもないよ、
en2 OKKAKE
【初回生産限定盤A (Billboard盤) [CD+Blu-ray]】
＜NANO universe×Billboard Live “music from NANO universe”＞
2025/07/30 Billboard Live TOKYO
※初回生産限定盤A(Billboard盤)のみに収録
01 夜と朝のあいだ
02 働く女
03 レモンパイ
04 たしかなことは
05 恋人ごっこ
06 クールな女
07 月へ行こう
08 静かな海
09 なんでもないよ、
10 青春と一瞬
11 春の嵐
12 愛のレンタル
13 忘レナ唄
14 ルート 16
15 poole
16 ヤングアダルト
【初回生産限定盤B(hope盤) [CD+Blu-ray]】
＜マカロックツアーvol.19 〜いざvol.10のリベンジ!持ち寄ろう、それぞれのhope篇〜＞
2025/3/14 仙台PIT
※初回生産限定盤B(hope盤)のみに収録
01 ボーイズ・ミーツ・ワールド
02 レモンパイ
03 遠心
04 愛のレンタル
05 恋人ごっこ
06 poole
07 裸の旅人
08 ブルーベリー・ナイツ
09 たしかなことは
10 嘘なき
11 ヤングアダルト
12 この度の恥は掻き捨て
13 Mr.ウォーター
14 STAY with ME
15 Supernova
16 然らば
17 MAR-Z
18 青春と一瞬
19 hope
encore
EN1 なんでもないよ、
EN2 洗濯機と君とラヂオ
●店舗別予約･購入者特典
・Amazon.co.jp : メガジャケ
※ 商品の形態別にメガジャケの絵柄が異なります。
例）通常盤ご購入→通常盤のジャケ写のメガジャケをプレゼント
・楽天ブックス : スマホショルダー
(楽天ブックス限定 オリジナル配送パックにて配送)
・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE : スマホサイズステッカー
・HMV全店(HMV＆BOOKS online含む/一部店舗除く) : L判ブロマイド
・セブンネットショッピング : コンビニエコバッグ
・応援ショップ : B2ポスター
※上記オリジナル特典対象店舗は対象外となります。
※応援店対象店舗は後日店名掲載いたします。
■＜マカロックツアーvol.21 〜心を覗いてシラけるより、ことばのシワだけ増やしてゆけ篇〜＞
▼2026年
1月17日(土) 埼玉・狭⼭市市⺠会館 ⼤ホール
1月18日(日) 埼玉・狭⼭市市⺠会館 ⼤ホール
1月23日(金) 兵庫・アクリエひめじ ⼤ホール
1月24日(土) 和歌山・和歌⼭県⺠⽂化会館 ⼤ホール
1月31日(土) 石川・⾦沢歌劇座
2月01日(日) 新潟・新潟県⺠会館 ⼤ホール
2月07日(土) 広島・広島⽂化学園HBGホール
2月08日(日) 山口・KDDI維新ホール
2月11日(水/祝) 鳥取・⽶⼦コンベンションセンター BIG SHIP
2月14日(土) 高知・⾼知県⽴県⺠⽂化ホール オレンジホール
2月15日(日) 香川・レクザムホール ⼤ホール
2月21日(土) 宮城・仙台サンプラザホール
2月22日(日) 青森・リンクステーションホール⻘森
2月26日(木) 愛知・Nitterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホール
2月27日(金) 愛知・Nitterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホール
3月06日(金) 静岡・アクトシティ浜松 ⼤ホール
3月11日(水) 東京・東京ガーデンシアター
3月12日(木) 東京・東京ガーデンシアター
3月15日(日) 北海道・札幌⽂化芸術劇場 hitaru
3月16日(月) 北海道・札幌⽂化芸術劇場 hitaru
3月25日(水) 福岡・福岡サンパレス
3月26日(木) 福岡・福岡サンパレス
3月30日(月) 大阪・フェスティバルホール
3月31日(火) 大阪・フェスティバルホール
4月04日(土) 沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場
