■テレ東系ドラマ9『コーチ』

https://www.tv-tokyo.co.jp/coach/

放送日時：2025年10月17 日スタート

※毎週金曜夜9時〜9時54分

※初回は15分拡大 夜9時〜10時9分放送

放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

配信：各話放送終了後から動画配信サービス「Prime Video」にて見放題独占配信

Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

全国どこからでも 「TVer」でリアルタイム配信

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信

・テレ東HP：https://video.tv-tokyo.co.jp/

・TVer：https://tver.jp/episodes/epy8m6fypz

・Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

原作：堂場瞬一『コーチ』(創元推理文庫)

主演：唐沢寿明

出演：倉科カナ 犬飼貴丈 関口メンディー 阿久津仁愛／古田新太 木村多江

脚本：大石哲也、及川拓郎、小島聡一郎、三浦駿斗

監督：及川拓郎、細川光信、室井岳人

音楽：中村佳紀

主題歌：マカロニえんぴつ「パープルスカイ」(TOY’S FACTORY)

チーフプロデューサー：濱谷晃一(テレビ東京)

プロデューサー：中川順平(テレビ東京)、都筑真悠子(テレビ東京)、黒沢淳(テレパック)、佐々木梢(テレパック)

制作：テレビ東京 テレパック

製作著作：「コーチ」製作委員会

・公式HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/coach/

・公式X：https://x.com/tx_drama9

・公式Instagram：https://www.instagram.com/tx_drama9/

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tx_drama9