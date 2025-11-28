お笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘（48）、お笑いタレント・とにかく明るい安村（43）が27日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。フラッシュモブでプロポーズしたことを告白した。

“尾形軍団”のメンバーの話題になり、そのきっかけが「フラッシュモブ」と言いたかった尾形。しかし、単語がなかなか出て来ず「ダメだ、おじさん2人じゃ」とうなだれた。

安村とともにようやく「フラッシュモブ」にたどり着くと、「芸人で絶対やるやついないって言われてるフラッシュモブ、やったんですよ、僕」とフラッシュモブでプロポーズしたことを告白。

「結構寒いというか芸人はやらないノリあるじゃないですか」としながらも、「別にテレビとか入ってなくてプライベートでやって、後輩が踊って。キャプテン翼の曲に合わせて」とカメラなど入れず、人気アニメ「キャプテン翼」のオープニングテーマ「燃えてヒーロー」に合わせてダンスを披露したことを明かした。

「尾形軍団でサッカーしてて、あいちゃんが知らない後輩たちがヤンキーみたいな感じでケンカをふっかけてきて」と回想。「ちょっと待てー！サッカーで勝負だ」と尾形の合図で曲が始まり、全員でダンスしたことを振り返った。

「最後、ゴ〜〜ルみたいな感じで指輪を出して」と尾形。安村が笑う中、「泣いてましたよ、でも。うちの奥さん」と尾形は自慢げに語った。