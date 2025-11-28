Çú¾ÐÌäÂê¤¬Ìó£²»þ´Ö¤ÎÌ¡ºÍÈäÏª¡ª¡¡ÂæËÜ½ñ¤¤¤¿ÂÀÅÄ¸÷¡Ö£±¿Í¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¥Î¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡Ê£¶£°¡Ë¤ÈÅÄÃæÍµÆó¡Ê£¶£°¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î»þ»öÄÌ¿®¥Û¡¼¥ë¤Ç¡Ö£²£°£²£µÇ¯ÅÙÈÇÌ¡ºÍ¡¡Çú¾ÐÌäÂê¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥é¥¤¥Ö¡×¤ò³«ºÅ¡£
¡¡Ìó£²»þ´Ö¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Ëµ¯¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»þ»öÌäÂê¤ËÍí¤á¤¿Ì¡ºÍ¤Ç¡¢´ÑµÒ¤Î¾Ð¤¤¤ò¤µ¤é¤¤Â³¤±¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÎËÁÆ¬¡¢£±ÈÖÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Î¤Ê¤¬¡Á¤¤µ¼Ô²ñ¸«¡££±£°»þ´Ö£²£³Ê¬¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡¢£±£¹¡¥£²ÉÃ¡×¤ÈÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔÁ°»ÔÄ¹¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤ËÂçÇú¾Ð¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿±Ç²è¡Ö¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡×¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡¢ÀÎ¤«¤éÄêÈÖ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤»þ¸ÂÇúÃÆ¡£¤ª¤ó¤Ê¤¸¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¢¤ì¡¢¤É¤æ¤³¤È¡ª¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÅÄÃæ¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿àÅÄÃæÍµÆóÂçÇúÇËá¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤Î²È¤ËÇúÃÆ¤¬»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÂÀÅÄ¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤ÎºÊ¡¦»³¸ý¤â¤¨¤ä»Ò¶¡¤¿¤Á¡¢¥¿¥¤¥¿¥ó¼ÒÄ¹¤ÎÂÀÅÄ¸÷Âå»á¤ä¼«¿È¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¡¢Ìó£±»þ´Ö¡¢Ç®ÊÛ¤·Â³¤±¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢Ì¡ºÍ¸å¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¡Ö£²£°£²£µÇ¯¤Ç£±ÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Öº£ÆüºÇ¸å¤Þ¤Ç³§¤µ¤ó¤¬ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢ÂÀÅÄ¤Ï£±¿Í¤Ç¥Í¥¿ºî¤ê¤ËÎå¤ó¤À¤½¤¦¡£¡Ö²¶¡¢£±¿Í¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¥Î¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤µ¡£Ì¡ºÍºî²È¤ß¤¿¤¤¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¤¬¡¢ÁêÊý¤ÎÅÄÃæ¤Ï¡ÖÊ¬¸ü¤¤ÂæËÜ¤Ç¡¢¸«¤¿»þ¡Ø¤Ê¤Ë¡¢¤³¤ì¡ª¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡£¤³¤ì¤ËÂÀÅÄ¤ÏÈáÄË¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¡Ö¡Ø¤Ê¤Ë¤³¡¢¤ì¡ª¡©¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¶«¤ÓÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£