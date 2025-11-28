¼«Ì±¡¦ºä°æ³Ø»á¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹±¿±Ä²ñ¼Ò¤«¤é¸¥¶â¡¡¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷Ä¹ºßÇ¤Ãæ¤Ë¡¡»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¿¦Ì³¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿´óÉÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Îºä°æ³Ø¡¦Á°¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷Ä¹¡Ê½°±¡¿ÀÆàÀî£µ¶è¡Ë¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤¬¡¢°Ñ°÷Ä¹ºßÇ¤Ãæ¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤«¤é´óÉÕ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£²£¸Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±»á¤Î»öÌ³½ê¤Ï¡ÖÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¦Ì³¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿´óÉÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀµÅöÀ¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡ÖËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¸¥¶â¤òÃÇ¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºä°æ»á¤Ï£²£´Ç¯£±£°·î¡¢ÀÐÇËÌÐÆâ³Õ¤Ç¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤Ï¥Ñ¥Á¥ó¥³¶È³¦¤òµ¬À©¤¹¤ëÉ÷±ÄË¡¤ò½ê´É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬¸øÉ½¤·¤¿£²£°£²£´Ç¯Ê¬¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºä°æ»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¼«Í³Ì±¼çÅÞ¿ÀÆàÀî¸©Âè£µÁªµó¶è»ÙÉô¡×¤ÏÆ±Ç¯¡¢²£ÉÍ»Ô¸ÍÄÍ¶è¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹±¿±Ä²ñ¼Ò¤«¤é´óÉÕ¤ò¼õÎÎ¡£¤¦¤ÁÆ±»á¤¬¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤¿£±£°¡Á£±£²·î¤Ï£²¼Ò¤«¤é·×£±£¸Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¿Ãµ¬ÈÏ¤Ç¤Ï¡¢ÎÑÍý¤ÎÊÝ»ý¤ËËüÁ´¤ò´ü¤¹¤¿¤á¡¢´Ø·¸¶È¼Ô¤«¤éÀÜÂÔ¤äÂ£¤êÊª¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡Ö¹ñÌ±¤Îµ¿ÏÇ¤ò¾·¤¯¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£