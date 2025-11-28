俳優の篠原涼子さん（52）が主演する、日本テレビ系の1月期新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。追加キャストとして、SixTONESのジェシーさん（29）と俳優の藤木直人さん（53）が出演することが、28日に発表されました。

ドラマは篠原さん演じる女性刑務官・冬木こずえが、一人の殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌し、殺人犯と共に脱獄を目指すサスペンス作品です。

今回発表されたのが、主人公の運命を変える二人のキャストです。ジェシーさんが演じるのが、強盗殺人の罪で起訴され、こずえが勤務する氷川拘置所に移送されてきた日下怜治。そして、怜治の事件を担当する警視庁捜査一課の刑事で、こずえの過去を知る・佐伯雄介を藤木さんが演じます。

■ジェシー「ミステリアスな部分を感じさせるように」

ジェシーさんは自身の役柄について「ミステリアスな部分を感じさせるように演じないといけないと思っています。注目して頂きたいのは、こずえとどう脱獄するのか。また、脱獄のキッカケが怜治なのでそこも注目して頂きたいです。脱獄はそう簡単にできることではないと思います。刑務官と出会い、2人で脱獄を決めるところなどもしっかりと芝居で表現していけたらと思います」と意気込みました。

また、ラブストーリーとして女性刑務官・殺人犯・刑事の禁断の三角関係も見所となっている今作。藤木さんは「真面目な刑務官が禁断の恋に落ち、そして脱獄は成功するのか？ドキドキできる作品になるよう頑張ります」とコメントしています。

新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』は、2026年1月スタートです。