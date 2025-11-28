ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ö¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤òºî¤ëÂ¦¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¾å³¤¸ø±é¤¬Á°Æü¤ËµÞ¤¤çÃæ»ß
¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê47¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¡¢º£·î29Æü³«ºÅÍ½Äê¤Î¾å³¤¸ø±é¤ÎÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿´¶¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍºê¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¶¦¤ËÀï¤¤È´¤¤¤Æ¤¤¿°ìºÂ¤Î³§¤È¡¢Ãæ¹ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤È¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÂç²ÈÂ²¤È¶¦¤ËÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¤ï¤¿¤·¤Î¤³¤È¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢¿´¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èµ¤·¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ï¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤Î²Í¤±¶¶¤òºî¤ëÂ¦¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¡¢º£¤â¶¯¤¯¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö¾å³¤¸ø±é¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¶ì¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»ö¤ò¤ªµö¤·²¼¤µ¤¤¡£»äÃ£¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ø±é¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Î¥¯¥ë¡¼ÁíÀª200Ì¾¤Ç¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¡¢¸ÞÆü´Ö¤«¤±¤Æ¾å³¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òËÜÆüÁÈ¤ß½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸áÁ°¤ËµÞî±¸ø±éÃæ»ß¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡27Æü¤Ë¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢26Æü¤Ë¹á¹Á¤Î¹âÁØ½¸¹ç½»Âð¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²ÐºÒ¤Ç¤ÎÈï³²¼Ô¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î±é½Ð¤ä°áÁõ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÍºê¤Ï2024Ç¯¤Ë¡Öayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A ¡ÁI am ayu¡Á¡×¤Ç¾å³¤¡¢À®ÅÔ¡¢Ç«ÇÈ¡¢¹½£¤ÎÃæ¹ñ4ÅÔ»Ô5¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£º£Ç¯¤Ï¡Öayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.¶-¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ø±é¤ÎÂ¾¤Ë¹á¹Á¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢ÂæËÌ¡¢¹º½£¡¢ËÌµþ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£29Æü¤Ï¾å³¤¡¢ÍèÇ¯1·î10Æü¤Ë¤Ï¥Þ¥«¥ª¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£