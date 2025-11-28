【Amazonセール】レグザ「スマートテレビ」が特別価格で登場中
11月24日0時から、12月1日23時59分にかけて開催中の、Amazonブラックフライデー。幅広いカテゴリの商品が特別価格で購入できる特別なセールです。本記事では、人気商品の中からAll About ニュース編集部が厳選したおすすめアイテムを紹介します。
今回ピックアップするのは、レグザの「スマートテレビ」です。そのほかにも注目の商品がラインナップされているので、あわせて紹介していきましょう。※以下のセール情報は2025年11月28日15時現在のものです。値段の変更、売り切れの場合もあります。
▼この商品のおすすめポイントは？
65インチの大画面と4K高画質を備えながら、コスパ抜群と話題のモデル。直下型LED×倍速パネルによるなめらかな映像は、映画やスポーツも迫力満点。「レグザエンジンZR II」が色彩とコントラストを自然に再現し、Dolby Vision IQやHDR10などのHDR規格にも対応しています。
外付けHDDを使えば裏番組の録画も可能で、タイムシフトにも対応。さらにWi‑Fi内蔵で、NetflixやYouTube、Amazon Prime Videoなども手軽に楽しめます。音響面もDolby Atmos対応で、スピーカーとウーファーによる立体的なサウンドが魅力！
ユーザーからは「大画面なのにコスパ最高」「画質がキレイで録画もできて便利」という声があがっています。一方で、「」という声も。買い替えや新生活用のテレビをお探しの人には、おすすめの商品といえそうです。
▼REGZA「43Z570L」
▼REGZA「55Z870M」
▼REGZA「32V35N」
▼REGZA「50E350M」
▼REGZA「75E350M」
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
Amazonのセール商品から売れ筋ランキングまで、毎日のお買いものがもっと楽しく、もっとお得になる情報をお届け。編集部員による独自レビューなど、ここでしか手に入らない情報も満載です。
(文:All About ニュース お買いもの部)
今回ピックアップするのは、レグザの「スマートテレビ」です。そのほかにも注目の商品がラインナップされているので、あわせて紹介していきましょう。※以下のセール情報は2025年11月28日15時現在のものです。値段の変更、売り切れの場合もあります。
レグザの「スマートテレビ」が“今だけ”の限定価格に！ 56％オフで登場レグザのスマートテレビ「65Z570L」は現在56％オフの特別価格・税込11万6000円で販売中。タイムセールの終了時期は明らかにされておらず、在庫がなくなり次第終了する可能性もあります。
▼この商品のおすすめポイントは？
65インチの大画面と4K高画質を備えながら、コスパ抜群と話題のモデル。直下型LED×倍速パネルによるなめらかな映像は、映画やスポーツも迫力満点。「レグザエンジンZR II」が色彩とコントラストを自然に再現し、Dolby Vision IQやHDR10などのHDR規格にも対応しています。
外付けHDDを使えば裏番組の録画も可能で、タイムシフトにも対応。さらにWi‑Fi内蔵で、NetflixやYouTube、Amazon Prime Videoなども手軽に楽しめます。音響面もDolby Atmos対応で、スピーカーとウーファーによる立体的なサウンドが魅力！
ユーザーからは「大画面なのにコスパ最高」「画質がキレイで録画もできて便利」という声があがっています。一方で、「」という声も。買い替えや新生活用のテレビをお探しの人には、おすすめの商品といえそうです。
【今日チェックしたい】REGZAの人気商品5選
▼REGZA「43Z570L」
▼REGZA「55Z870M」
▼REGZA「32V35N」
▼REGZA「50E350M」
▼REGZA「75E350M」
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
Amazonのセール商品から売れ筋ランキングまで、毎日のお買いものがもっと楽しく、もっとお得になる情報をお届け。編集部員による独自レビューなど、ここでしか手に入らない情報も満載です。
(文:All About ニュース お買いもの部)