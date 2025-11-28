コスパがいいと思う「加熱式たばこデバイス」ランキング！ 2位「glo HYPER」、1位は？【専門家の解説も】
たばこ税の増税や健康志向の高まりを受け、紙巻きたばこから加熱式たばこへ切り替える人も増えてきています。各社から新モデルが続々と登場している加熱式たばこ。特にコストパフォーマンスを重視する人は多いのではないでしょうか。
今回はAll About編集部が実施した「加熱式たばこデバイス」に関するアンケートから、「コスパがいいと思う加熱式たばこデバイス」の結果を紹介しつつ、自身も数々のデバイスをレビューしてきたガジェット系ライターの伊藤浩一さんが、それぞれのデバイスの特徴、おすすめのユーザー層を解説します。
【10位までの全ランキング結果】
回答者にglo HYPERを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
「タバコも本体もやすいから」（40代男性／宮城県）
「タバコも430円と安価だから」（30代男性／栃木県 ）
「スティックの価格が他ブランドより安く、日常的に吸う人にとってはかなりコスパが良いです。デバイス自体も比較的手ごろな価格で購入でき、メンテナンスも簡単なので長く使えます」（30代女性／秋田県）
「コスパ重視なら、glo『HYPER』『HYPER pro』を選びます。 対応スティックの『neo』が1箱500円と比較的安く、 仮定として、1日1箱なら月15,000円ほどに収まりやすいのが大きな理由です。 さらに本体は割引キャンペーンが多く初期費用も抑えやすい」（40代男性／千葉県）
回答者にIQOS イルマ iを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
「吸いやすいのに安いから」（30代男性／群馬県）
「加熱後に一度止めることができ無駄にならない」（40代女性／北海道）
「デバイスの値段が安くて手に取りやすいから」（20代男性／福岡県）
「機能は十分で価格も抑えめなので、コスパが良いと感じるから」（30代女性／東京都）
伊藤：2位の「glo HYPER」はたばこスティックの価格が安いため、コスパを求めるユーザーに最適です。
「glo HYPER」は1480円（税込）、さらに専用たばこスティックは「ラッキー・ストライク」430円（税込）、「ケント」480円（税込）、「ネオ」500円（税込）と安価な設定で種類も豊富になっています。紙巻きたばこのユーザーが加熱式たばこを試すにはおすすめのモデルです。
1位の「IQOS イルマ i」は、最上位モデルの「IQOS イルマ i プライム」と同等の機能を持ちながら、「IQOS イルマ i プライム」の9980円（税込）に対して、「IQOS イルマ i」の6980円（税込）と圧倒的に安くなっています。「iQOSはじめて割」を利用すれば、さらに5980円（税込）で入手することも可能です。
「タッチスクリーン」「ポーズモード」「フレックスパフ」「フレックスバッテリー」といった最新機能が搭載されており、利用の満足度が高くなっていますので、従来の加熱式たばこユーザーが乗り換えるモデルとしても最適です。
【伊藤浩一プロフィール】
日本で初代IQOSが限定リリースされた2015年から加熱式タバコの使用を始め、IQOS・glo・ploom・withシリーズの各モデルを遍歴。喫煙歴は40年以上の愛煙家。アクセス数が月間30万超えの主宰ブログ「伊藤浩一のモバイル＋モビリティライフ応援団」でも加熱式たばこのレビューを行っている。
＜調査概要＞
加熱式たばこデバイスに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2025年10月24〜10月27日
調査対象：全国20〜60代の250人（男性：144人、女性：100人、回答しない：6人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています
※本記事は商品理解を目的とした記事であり、喫煙を推奨するものではありません。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁止されています。
(文:伊藤 浩一（デジタルガジェットガイド）)
