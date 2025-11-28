「いつみても全盛期」小嶋陽菜、タイトワンピで変わらぬ体形披露「ずっと美ボディ」「男が1番好むスタイル」
元AKB48でタレントの小嶋陽菜さんは11月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。ボディラインがあらわになった姿を披露しました。
【写真】“ずっと美ボディ”な小嶋陽菜
コメントでは「こじはるって、いつみても全盛期なの、どうしてですか？」「最近は更に色気が増して艶やかですな」「ほんとワンピースがよく似合うんだよなぁ」「まじでヴィーナスです大好き」「可愛すぎる！」「食って飲んでる（笑）」「男が1番好むスタイルです！」「ずっと美しくてずっと美ボディですね むしろ魅力は増し増しになってるように見えます」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「最近は更に色気が増して艶やかですな」小嶋さんは「またヤンマガ出てます！」とつづり、3枚の写真を投稿。ノースリーブのタイトなワンピースを着用し、ビール片手に貝を焼いています。3枚目では美しいボディラインがあらわになっており、色気があふれています。
「Paris」25日には「Paris」と添え、フランス・パリで撮影したソロショットを公開していた小嶋さん。冬の装いも美しく、かわいらしいです。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
