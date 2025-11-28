実際に【人気アイドル】の目を引いた！現場参戦で着たい「メンカラ服」って？
実際ステージから見て、目立つアイテムってなに？そこで今回は、今をときめくアイドル「CANDY TUNE」や「≒JOY」の方々が語る“メンカラ服”を、三浦理奈・中川紅葉・北里琉とともにご紹介します。日常のコーディネートで上手に推しカラーを取り入れる方法って？
メンカラ服、推しだったらどう入れる？
ライブに行く日以外だって、常に推しへの愛をアピールしたい……。
そんな推し活女子に向けて、日常のコーディネートで上手にカラーを取り入れる方法、教えてもらいました♡
Check! 【ピンク】はロングスカートで黒とあわせたコーデをしたい！
ピンクを主役にするなら白と黒で引き立てて。
≒JOY・山田杏佳‘comment
「私は個人的に黒とピンクのコーデが大好き♡ なので、トップスは黒でグッと引き締めて、ピンクはロングスカートで取り入れたいな！」
Check! 【ブルー】はデニムを活用するのがおすすめです！
オールデニムはフリルをインしてガーリーに♡
CANDY TUNE・桐原美月‘s comment
「この前、とっても可愛いデニムをはいてるファンの方に、思わず声をかけてしまいました（笑）。それくらい、デニム推しです！」
Check! 元気な【オレンジ】はメインよりもポイントで入れてみて
お目立ち色のオレンジもグレーならなじみやすい。
CANDY TUNE・南なつ's comment
「シンプルなコーデに、バッグやネイル、アクセサリーでさりげなく取り入れるのが理想。チラッと見えるくらいがバランスよし♡」
撮影／JOJI（RETUNE Rep）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／サイオチアキ モデル／三浦理奈、中川紅葉、北里琉（以上本誌専属）
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
中川紅葉
北里琉