実際に【人気アイドル】の目を引いた！現場参戦で着たい「メンカラ服」って？

実際ステージから見て、目立つアイテムってなに？そこで今回は、今をときめくアイドル「CANDY TUNE」や「≒JOY」の方々が語る“メンカラ服”を、三浦理奈・中川紅葉・北里琉とともにご紹介します。日常のコーディネートで上手に推しカラーを取り入れる方法って？

メンカラ服、推しだったらどう入れる？ ライブに行く日以外だって、常に推しへの愛をアピールしたい……。 そんな推し活女子に向けて、日常のコーディネートで上手にカラーを取り入れる方法、教えてもらいました♡

Check! 【ピンク】はロングスカートで黒とあわせたコーデをしたい！ ピンクを主役にするなら白と黒で引き立てて。 ≒JOY・山田杏佳‘comment 「私は個人的に黒とピンクのコーデが大好き♡ なので、トップスは黒でグッと引き締めて、ピンクはロングスカートで取り入れたいな！」 黒ベロアジャケット 29,480円／MOUSSY、ピンクポロニットワンピース 8,250円／rienda（ともにバロックジャパンリミテッド）バレッタ 2,530円／GOLDY バッグ 9,780円／mucu andebony（HANA KOREA）ロングブーツ 19,910円／RANDA

Check! 【ブルー】はデニムを活用するのがおすすめです！ オールデニムはフリルをインしてガーリーに♡ CANDY TUNE・桐原美月‘s comment 「この前、とっても可愛いデニムをはいてるファンの方に、思わず声をかけてしまいました（笑）。それくらい、デニム推しです！」 デニムシャツ 17,380円／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）タンクトップ 8,033円／CRANK（HANA SHOWROOM） デニムミニスカート 7,990円／Gap ソックス 2,200円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）ローファー 12,650円／アルテミス by ダイアナ（アルテミス by ダイアナ アーバンドック ららぽーと豊洲店）

Check! 元気な【オレンジ】はメインよりもポイントで入れてみて お目立ち色のオレンジもグレーならなじみやすい。 CANDY TUNE・南なつ's comment 「シンプルなコーデに、バッグやネイル、アクセサリーでさりげなく取り入れるのが理想。チラッと見えるくらいがバランスよし♡」 グレーカーディガン 7,920円／CRANK（HANA SHOWROOM）黒ミニスカート 9,900円／ROUGHNECK（HANA KOREA）ヘアピン（5個セット1,870円／GOLDY シルバーバッグ 6,930円／SPINNS トートバッグ／スタイリスト私物 撮影／JOJI（RETUNE Rep）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／サイオチアキ モデル／三浦理奈、中川紅葉、北里琉（以上本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

中川紅葉

北里琉