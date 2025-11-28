三菱「新型デリカミニ」登場！ 2年半ぶり全面刷新で大きく進化！ 本家“デリカのDNA”を凝縮した「軽スーパーハイトワゴン」4WDがスゴい！ 試乗してわかった実力とは！

「新型デリカミニ」が全面刷新で大きく進化！

「デリカと名乗るからには、その名に恥じない軽自動車を」そうした強い信念とともに三菱「デリカミニ」が登場したのは、約２年半前の2023年5月のことでした。

初代は、「eKクロススペース」からのマイナーチェンジという制約が多いなかでも、本家「デリカD：５」に通じるデザインモチーフを取り入れ、キュートさのなかにたくましさが見え隠れするような、「やんちゃかわいい」フロントマスクが新鮮な軽スーパーハイトワゴンでした。

中身が大きく進化した「新型デリカミニ」

加えて、“デリカミニの化身”という設定のイメージキャラクター「デリ丸。」のぬいぐるみがテレビCMに登場すると、昨今のぬいぐるみブームと相まって瞬く間に大人気に。販売台数も好調に伸びていったのです。

そんなデリカミニが、ちょっと早めのフルモデルチェンジを実施。2代目モデルは一体どう変わったのでしょうか。

まずデザインは、パッと見て「デリカのDNAが濃くなった」という印象を受けました。全体のフォルムはAピラーの角度を立てたことで、ルーフが前方まで張り出し、よりスクエアでワイドなスタイリングとなっています。

フロントマスクでは、デリカミニのチャームポイントでもあるヘッドライトの半円形LEDポジションランプが大きくなり、凛々しさと可愛さが同居する親しみやすい表情が進化。一方でバンパーと一体化したダイナミックシールドはボディ同色となり、フォグランプがしっかりと両端を陣取って、力強さと上質感がアップしています。

前後のスキッドプレートは大型化し、立体感のある「DELICA」ロゴの存在感も高まって、本家デリカに通じるアウトドアイメージがしっかり強調されたデザインとなりました。

インテリアもまた、大きく変わったポイントのひとつ。全体のコーディネートとしては、グランピングコテージの家具をイメージした上質なベージュとグレーを基調とした上級グレード「Tプレミアム」「Gプレミアム」と、ベーシックなブラック基調の標準グレード「T」「G」を用意。

「新型デリカミニ」の快適なインテリア

今回の試乗車は上級グレードのTプレミアムにナビやMITSUBISHI CONNECT、前後ドライブレコーダーなど豪華フル装備の「DELIMARU Package（デリ丸パッケージ）」の4WDで、インテリアは汚れが目立ちやすい座面や背もたれはグレー、視線に入りやすい上部やインパネにはベージュが使われて、心地よさと大人っぽさを感じました。

インパネは高さを抑えた上部にすっきりと、12.3インチのGoogle搭載インフォテインメントと７インチの液晶メーターを一体化した「モノリスディスプレイ」が収まっており、助手席側にはDELICAロゴが入った大きなオープントレイが使いやすそう。

そしてセンターコンソールを見てびっくり、本家デリカと同じドライブモードの切り替えダイヤルがドーンと鎮座しています。それによって一気に頼もしいギア感が高まり、テンションもアップ。

シートはクッションの厚みがしっかりと感じられ、ゆったりしているけど安心感がある座り心地。Aピラーは角度を立てただけでなくピラー自体を細くしているということで視界も広く、走り出すのが楽しみになりました。

スゴい4WDに注目！

新型デリカミニには先代同様、2WDと4WDが用意されますが、やはり注目は三菱のテストコースでセッティングし、大径タイヤなど専用パーツを採用する4WDでしょう。

コンパクトだけとしっかりとした握り心地のシフトレバーをDレンジに入れ、アクセルを踏み込んでいくと、加速フィールがとても上質になった印象です。

先代は、どちらかというとエンジン回転がブンブンと元気に持ち上がる、ターボらしさが際立っていましたが、新型は低回転から安定してリニアに持ち上がるようになっており、加速と減速のコントロールも自然。とくにカーブ手前で減速し、少しずつアクセルを開けながら再加速していくようなシーンで、とても扱いやすさを感じました。

「新型デリカミニ」

また感心したのは、後席との会話が難なくできる静粛性の高さ。これだけ広い室内空間でガラスエリアも大きなスーパーハイトワゴンですが、フロントウインドウには軽自動車として初となる遮音ガラスを採用し、側方からのノイズを低減する二層遮音シートも取り入れているというだけあって、気になる音をよく抑えている印象です。

もちろん、エンジン回転が上がれば音は入ってくるのですが、耳障りな周波数ではないので快適です。

そして、もうひとつ感心したのはカーブで絶妙に沈み込みながら最後はグッと踏ん張り、じわりと立ち上がっていく足まわりの懐深さ。今回初めて、カヤバ製ショックアブソーバー「Prosmooth」を採用し、フロントでは高剛性のスタビライザーとベアリングを支えるナックルの採用、リアではブッシュの配置変更といったサスペンションの改良を行ってきたとのことです。

先代でもこうした4WD専用チューニングは行っており、オフロード性能を加味した独自の乗り味が光っていましたが、マイナーチェンジということもあって手を入れたくてもできなかったところを、フルモデルチェンジであらためて熟成させてきたというのも納得の仕上がりです。

今回の試乗では、本家デリカD：5と同じだという５つのドライブモードは市街地の走行で「ノーマル」、「パワー」、「エコ」の違いを感じましたが、そのほかに「グラベル」、「スノー」もあり、ローラーの上に右の後輪だけをのせ、脱出できるかどうかを試すことができました。

まずノーマルのままトラクションをかけてみると、最初は空転しつつ数秒でエイヤッと動き出し脱出できました。次に「スノー」では、最初からグリップが効いている感触が得られ、スッと脱出。「グラベル」でもほぼ同じように脱出することができ、威力を実感しました。

開発者に聞いてみると、アクセルの開度特性、CVTの変速、トラクションコントロールの適合をそれぞれ最適に制御しており、本当はやりたかったがステアリング制御は入っていないとのこと。すべりやすい路面でも挙動を乱さないような、ドライバーが安心してハンドル操作に集中できるような制御を目指したといいます。

さらに、先代では車速20km／hまでのヒルディセントコントロールが搭載されていましたが、新型では車速が30km／hまで対応し、さらにきめ細かな制御に進化。実際に、クネクネとした急カーブが続く下り坂で試してみると、確かに20km／hではちょっと遅すぎてアクセルを踏み足したくなるのですが、27〜28km／hくらいをキープしてくれるとハンドル操作に集中しながらスムーズに走れて、ちょうど良いのだと実感しました。

車両前方の床下が透けて見えるような「フロントアンダーフロアビュー」

そのほか、車両の前後左右４つのカメラで周囲の様子を立体的に確認できる「3Dマルチアラウンドモニター」を三菱として初めて採用。車両前方の床下が透けて見えるような「フロントアンダーフロアビュー」といった本格SUVばりの運転支援装備が充実しています。

使い勝手の面でも、軽自動車で唯一「接近時アンロック」「降車時オートロック」を同時採用したり、音声認識がスムーズにできるGoogleアシスタントをはじめ、GoogleマップやGoogle Playを10年間無料でサポートすることで、スマホ世代の人たちにも馴染みやすいクルマになっているのではないでしょうか。

新型デリカミニは、デザインと走りでデリカのDNA濃度を高めつつ、室内空間や装備では人の暮らしに寄り添う軽自動車らしさを大切にしていることが伝わる、唯一無二の１台になっています。