アイドルグループ「ももいろクローバーZ」は、29日上海・西岸ドームアートセンターにて開催予定の「バンダイナムコフェスティバル2025」の出演中止を公式サイトで発表した。

公式サイトで「11月29日に上海・西岸ドームアートセンターにて開催の「バンダイナムコフェスティバル2025」への出演につきまして、主催者様よりやむを得ない諸事情によりライブパートを中止するとの連絡を受けました」と発表した。

そして「出演を楽しみにお待ちくださっていたファンの皆さまには、このような直前のご案内となりましたことを深くお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と謝罪した。

ももクロのマネジャーである川上アキラ氏は、Xで（旧ツイッター）で「追伸 すべてのモノノフさんへ」という形でファンに報告した。

「現地でのステージを楽しみにしてくださっていたモノノフの皆さま、そして日本から参戦してくださったモノノフの皆さま、このタイミングでのご案内となってしまい、4人とも本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。改めて、最高のステージをお届けできるよう努めてまいります。今後とも週末ヒロインももいろクローバーZをよろしくお願い申し上げます」と記した。

そして別の投稿では「本隊フライト前の連絡でした」とつづった。