元AKB48で女優・歌手の河西智美（34）が28日、自身のインスタグラムを更新。AKB時代からの親友とハワイ旅行に行っていたことを明かした。

河西は「さえとも」と書き出して「今さらだけど、、、実はHawaii旅行には佐江も一緒でした」とAKB時代からの仲でもある宮澤佐江との2ショットを披露した。

「さえともでもたーーーくさん写真撮ったからまたぼちぼち載せていきます」とし「佐江は同期、メンバー、友達、親友、、今ではもう私にとって家族同然です」と存在の大きさを伝えた。

また「佐江が幸せが幸せなら私も幸せ。佐江が悲しいと私も悲しい。だから私は自分ができる限り佐江を幸せにしようと決めています」とし「ずっと一緒に笑っていたい大切な家族」と記した。

そして「また絶対一緒にいこうね」などとつづった。

この投稿にフォロワーからは「またいつか2人でイベントして欲しい」「姉妹にみえる」「2期の絆は昔から強い」「AKB時代から何も変わってない!!」「さえともすきすぎるよー」「さえとも最高」といったコメントが寄せられた。